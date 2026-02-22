Филипп Киркоров продает элитную квартиру за 240 миллионов рублей: "Никогда не стоял в очереди с протянутой рукой"

Певец Филипп Киркоров известен тем, что подходит к своим проектам с максимальным размахом, не экономя ни усилий, ни ресурсов.

Вот и при подготовке к предстоящим выступлениям 27, 28 февраля и 1 марта звезда отечественной эстрады вкладывается так, чтобы публика получила незабываемые впечатления.

Филипп Киркоров о предстоящих концертах: "Шоу очень дорогое"

На новое масштабное шоу было выделено 200 миллионов рублей. Чтобы компенсировать эти затраты, певец выставил на продажу роскошную четырехкомнатную квартиру в центре Москвы.

"Никогда не стоял в очереди с протянутой рукой: "Помогите мне сделать шоу". Я все инвестировал в себя. Шоу очень дорогое", — пожаловался певец в разговоре с корреспондентами шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Когда впервые стало известно о квартире Филиппа Киркорова

Об этой недвижимости он с гордостью рассказывал в эфире того же телеканала 15 лет назад, отмечая, что выступил лично в роли дизайнера интерьеров. Зеркальные поверхности, бархатная обивка мебели, позолоченный трон и другие характерные элементы обстановки создавали уникальную атмосферу. Сейчас квартира поп-короля продается за 240 миллионов рублей.

По словам Филиппа Киркорова, конечно, для него это историческое место. Но квартира стоит пустая. Да и надо идти вперед.

Артист признается, что не жалеет о расставании с этими квадратными метрами, поскольку полностью поглощен творчеством и стремится сделать свои концерты поистине роскошными.

А как вы думаете, стоит ли Филиппу Киркорову продавать квартиру ради организации очередного шоу? Делитесь в комментариях!