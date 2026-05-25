Филипп Киркоров подал в суд на СМИ из-за новостей о долгах за коммуналку

Весной 2026 года в ряде СМИ появилась информация о том, что у Киркорова есть неоплаченные счета за квартиру. В некоторых материалах утверждалось, что сумма долга достигает нескольких сотен тысяч рублей.

Сам артист категорически опроверг эти сведения. Он заявил, что информация не соответствует действительности и порочит его репутацию. В связи с этим певец подал исковые заявления с требованием удалить недостоверные новости и опубликовать опровержения.

Киркоров требует от каждого из ответчиков компенсацию морального вреда в размере 521 тысячи рублей. Точная сумма иска может быть связана с гонораром артиста или его представлениями о репутационных потерях, однако официального объяснения от представителей певца не поступало.

В качестве обеспечительных мер адвокаты знаменитости требуют признать распространенные сведения не соответствующими действительности.

Некоторые издания, которые фигурируют в иске, уже удалили спорные публикации. Другие готовятся к судебным заседаниям.

Филипп Киркоров — один из самых богатых и публичных российских артистов. За последние годы он неоднократно судился со СМИ, блогерами и даже отдельными гражданами, требуя опровержений и выплат за клевету.

В 2025 году он выиграл похожий процесс против одного интернет-портала, распространившего слухи о его финансовых проблемах. Сумма компенсации тогда составила полмиллиона рублей.