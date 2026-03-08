Филипп Киркоров назвал себя первым рэпером в стране

Филипп Киркоров назвал себя первым российским рэп-исполнителем. Об этом сообщает Пятый канал.

Филипп Киркоров: "Я же первый рэпер в этой стране"

"На переломе каком-то этапно-музыкальном я всегда экспериментировал, менялся и пел и хаос, и рок, и рэп. У меня все было, я же первый рэпер в этой стране. Разве нет? “Зайка моя” — это что? — Рэп. А кто до меня?", - отметил певец.

Недавно Филипп Киркоров представил публике новый альбом под названием "Uno", который стал его первой пластинкой за последние шесть лет. В релиз вошли как ранее неизданные композиции, так и проверенные временем хиты.

Как Филипп Киркоров хотел стать рокером

Ранее, в сентябре 2024 года, на пресс-конференции в рамках вечеринки премии МУЗ-ТВ артист также сделал неожиданное заявление. Он признался, что изначально не планировал строить карьеру в поп-музыке, назвав себя скорее байкером и рок-музыкантом.

По словам Киркорова, его мечтой всегда было стать настоящим рокером.

