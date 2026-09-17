Филипп Киркоров начал отбирать телефоны у гостей своего дома: «Ждем горячее»

По словам Киркорова, телефоны складывают в специальные боксы, и это правило действует уже полгода. Артист объяснил, что главной проблемой в отношениях с подрастающими детьми стала их зависимость от гаджетов, поэтому ограничения касаются всех без исключения.

«Первое правило в нашем доме — все приходящие гости, даже мои друзья, сдают свои телефоны при входе. И вечеринка превращается в добрый, красивый разговор. То же самое действует на совместных обедах и ужинах с детьми. Телефоны в сторону, ждём горячее, разговариваем», — поделился певец.

Это не первый раз, когда Киркоров рассказывает о своих методах воспитания. Ранее он признавался, что просто забрал у сына Мартина телефон и планшет — и это «подействовало на его успехи в школе». Артист отмечал, что дети у него «неизбалованные, скромные», но зависимость от гаджетов есть у всех.

Помимо ограничений на телефоны, в доме Киркорова действуют и другие правила: дети сами заправляют постель, готовят завтрак и моют за собой посуду. Артист также ввел строгий запрет на пирсинг для дочери Аллы-Виктории и выразил недовольство тем, что Мартин сменил футбол на компьютерные игры.