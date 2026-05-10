Филипенко о романе с Бузовой: «Это не было от чистого сердца»

Их общение развивалось под прицелом камер на съемках реалити-шоу «Звезды в Африке», где Бузова была ведущей, а Филипенко — участником.

По словам артиста, он пытался оказывать внимание Бузовой и рассчитывал, что их романтическая линия станет дополнительным развлечением для зрителей. В ход шли цветы, собранные в полевых условиях, и жест, когда он поделился с девушкой едой. Однако его порывы никто не оценил так, как он ожидал.

«Я думал, она поддержит эту игру. Мне кажется, чуть-чуть она серьезно стала это все воспринимать. А это была шутка. Я думал, это прикольно может быть. Для шоу это могло быть еще одной линией. Но оказалось, что плохая затея», — рассказал Антон в беседе с «Москва24».

Актер признал, что чувствует себя вполне комфортно в амплуа героя-любовника, но подчеркнул: флирт с ведущей был не более чем тренировкой и желанием разнообразить реалити.

«Моя территория, я ж ловелас. Думал, можно здесь попробовать потренироваться на Оле», — добавил Филипенко.

Он заверил, что никакой искренней симпатии к Бузовой с его стороны не было, ухаживать всерьез в условиях пустынной местности, где нет ни цветочных магазинов, ни подходящей обстановки, просто невозможно.

«Это не было от чистого сердца. Как можно, например, ухаживать за человеком, когда у тебя нет условий для этого? Нет цветочных магазинов. У тебя есть просто трава и ты руками можешь что-то сделать», — пожаловался Антон.

Несмотря на образ сердцееда, весной 2026 года стало известно о новых отношениях Филипенко. Актер подтвердил роман с актрисой Анастасией Уколовой — пару заметили вместе на мероприятии в кинотеатре «Художественный».

Сам артист не скрывает, что в 41 год уже хотел бы иметь семью, но подозревает, что сам оттягивает этот шаг, выбирая «несерьезных» избранниц.

«Меня нарекли ловеласом. Я этот образ никак не поддерживаю. Просто есть неплохой опыт. Просто не складывались отношения. Мне попадаются несерьезные, неготовые к семейным отношениям. Может быть, мне это и надо. Именно таких, чтобы отсрочивать серьезность. Вот и доотсрочился до 41. А мое все окружение уже с детьми. Это немножко триггерит», — признался Филипенко.

Ранее Антон Филипенко встречался с актрисой Галиной Суминой, однако до официального оформления отношений дело не дошло. В 2025 году в СМИ обсуждали возможный роман актера с Аглаей Тарасовой, но сами звезды эту информацию не подтверждали.

Примечательно, что Филипенко предпочитает не распространяться о личной жизни и редко комментирует отношения публично, считая главным предметом внимания зрителей свое творчество, а не события вне съемочной площадки. Артист снялся в картине «Поехавшая», сыграл в нашумевшем сериале «Обоюдное согласие», а также известен театральными работами.