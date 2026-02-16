Фигуристов Петра Гуменника и Елизавету Туктамышеву заподозрили в романе

Еще летом прошлого года среди поклонников стали ходить разговоры о возможных романтических отношениях между фигуристами Петром Гуменником и Елизаветой Туктамышевой.

И хотя сами спортсмены эту информацию не комментируют, их поведение продолжает подогревать интерес публики, намекая на что-то более серьезное, чем дружба.

Как Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник оказались у одного и того же собора в Милане

На этот раз поводом для слухов стал их визит в Милан на Олимпийские игры, где Гуменник выступал, а Туктамышева работала корреспондентом для онлайн-кинотеатра Okko. После соревнований Петр отправился на прогулку по городу, и, судя по всему, не один — 29-летняя Лиза также находилась в Милане.

Внимательные подписчики сразу заметили совпадение: оба опубликовали снимки одних и тех же достопримечательностей, включая местный кафедральный собор.

Туктамышева сопроводила свое фото подписью: "Можно рассматривать часами". Неподалеку от этой локации также фотографировался и Петр.

Красные розы – эмблема любви

Еще одним свидетельством в пользу версии о романтических отношениях, стали опубликованные Туктамышевой в соцсетях кадры ужина. На снимке можно было увидеть красные розы. Как поется в одной известной песне: "Ах, черные розы – эмблема печали, а красные розы – эмблема любв"».

Кроме того, Елизавета оказывала Петру эмоциональную поддержку во время его выступления.

После того, как Гуменник откатал короткую программу, Туктамышева отметила, что не была уверена в результате. По ее словам, никто в полной мере не осознает, какое давление оказывалось на спортсмена извне, и сколь высокие требования он предъявлял к себе сам.

Тем не менее, он справился с этой задачей и выступил вполне достойно. Фигуристка напомнила расхожую в среде фигуристов фразу: "Короткой программой нельзя выиграть, но можно проиграт"».

Главным, по мнению Туктамышевой, стало то, что Гуменник успешно с этим испытанием справился.

Еще в 2024 году фигуристка признавалась, что у нее есть отношения, но имя партнера оставила в тайне. Вообще, Елизавета Туктамышева редко делится подробностями личной жизни и не одобряет излишнего внимания к ней.

А как вы думаете, действительно ли фигуристы встречаются? Делитесь в комментариях!