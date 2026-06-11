Фестиваль Muz Bit Unlock пройдет сразу в трех городах

Федеральный фестиваль Muz Bit Unlock объявил о старте второго сезона. Мероприятия пройдут в Краснодаре, Екатеринбурге и Москве.

Уже сейчас открыт онлайн-отбор: его победители получат возможность выступить на главной сцене фестиваля в своих городах.

Уникальная программа каждого города

Организаторы подчеркивают, что прошлый сезон доказал: настоящая музыка рождается не только в студиях звукозаписи, но и там, где человек просто берет гитару или подходит к микрофону.

Расписание тура на 2026 год:

29 августа — Краснодар

10 октября — Екатеринбург

31 октября — Москва

У каждого города будет свой день, уникальная программа и особая атмосфера. В числе уже объявленных артистов и специальных гостей: ATL, Андрей Катиков, Settlers, Amchi, Sipe, PLC, DJ M.E.G. и Nemiga. Вскоре список пополнится новыми звездами.

Но сначала — отбор. Место на фестивальной сцене нужно заслужить. Онлайн-отбор открыт для сольных исполнителей и коллективов от 18 лет. Заявку можно подать от любого из трех городов. Принимаются только авторские треки.

Как будут отбираться финалисты фестиваля

Этапы отбора:

Видео с авторской песней в соцсетях с хештегами фестиваля. Каверы не принимаются. Формат любой: сниппет, студия, лайв.

Только живое исполнение — голос и/или инструмент, без фонограммы.

Из шести финалистов (по два от города) на московской вечеринке жюри выберет трех победителей — по одному от Краснодара, Екатеринбурга и Москвы. Именно они выступят на фестивале в своих городах.

Подробности — на официальном сайте.

Призы для победителей:

— Полноценное выступление на сцене Muz Bit Unlock в своем городе в рамках федерального тура.

— Продвижение видеозаявок в официальных аккаунтах проекта (не гарантирует победу, но увеличивает охваты).

Для многих музыкантов именно так начинается путь на большую сцену — не с контракта, а с первого шага навстречу аудитории.

А вы попробуете попытать счастья? Делитесь в комментариях!