Федункив — о муже, который моложе на 13 лет: "Он прекрасный папа, это вызывает еще больше любви"

Марина Федункив крайне редко делится подробностями своей личной жизни. В студии шоу "Камеди Клаб" Ольга Бузова попыталась подшутить над актрисой, удивившись, что у Марины есть муж. Но комедийная артистка в долгу не осталась и поставила Бузову на место.

"Оля, я замужем. Я замуж вышла, а ты нет!" — в шутку поддела телеведущую Федункив, вызвав приступ хохота у Бузовой.

Что Федункив говорит о муже-итальянце

54-летняя актриса не скрывает: отцовство раскрыло все лучшие качества Стефано Маджи. Он моложе своей звездной жены на тринадцать лет. Но это не помешало им построить крепкие отношения и завести ребенка.

Мамой актриса стала в 53 года. До этого, как говорит Марина, у нее не возникало желание заводить детей. Все ее предыдущие мужчины не отличались ответственностью. Зато Маджи сразу убедил Федункив в том, что она может на него положиться.

"Смотрю на мужа другими глазами — он прекрасный папа, это вызывает еще больше любви и благодарности. Позиция жертвы мне не близка. Любовь — это выбор, ты посвящаешь всю свою жизнь одному человеку, отдаешь всю заботу, нежность, внимание", — приводит Womanhit слова Федункив.

Федункив о сыне Теодоре

Еще Лера Кудрявцева восхищалась тем, что Марина успевала и на съемки приезжать, и кормить сына грудью, сцеживая для него молоко.

"Сын — наш центр Вселенной. Теперь вся жизнь строится так, чтобы провести с ним максимум времени", — заверила актриса.

Федункив призналась, что скрывает ребенка не просто так. Она не хочет, чтобы ее семья оказалась в центре внимания. Муж актрисы далек от мира шоу-бизнеса. Поэтому им хочется просто наслаждаться тем, что они стали родителями. Не выставляя личную жизнь напоказ.

Кроме того, актриса опровергла слухи о недомолвках с мужем-итальянцем. Знаменитость дала понять, что если бы ее что-то не устраивало в Стефано Маджи, она никогда бы не вышла за него замуж и не стала бы планировать материнство.

А как вы считаете, стоило ли Федункив рассказывать о семейном счастье с мужем-итальянцем?