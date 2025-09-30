Федункив — о муже, который моложе на 13 лет: "Он прекрасный папа, это вызывает еще больше любви"
Марина Федункив и Стефано Маджи. Фото: соцсети
54-летняя Федункив высказалась о муже: «Он прекрасный папа, это вызывает еще больше любви»
Марина Федункив крайне редко делится подробностями своей личной жизни. В студии шоу "Камеди Клаб" Ольга Бузова попыталась подшутить над актрисой, удивившись, что у Марины есть муж. Но комедийная артистка в долгу не осталась и поставила Бузову на место.
"Оля, я замужем. Я замуж вышла, а ты нет!" — в шутку поддела телеведущую Федункив, вызвав приступ хохота у Бузовой.
Что Федункив говорит о муже-итальянце
54-летняя актриса не скрывает: отцовство раскрыло все лучшие качества Стефано Маджи. Он моложе своей звездной жены на тринадцать лет. Но это не помешало им построить крепкие отношения и завести ребенка.
Мамой актриса стала в 53 года. До этого, как говорит Марина, у нее не возникало желание заводить детей. Все ее предыдущие мужчины не отличались ответственностью. Зато Маджи сразу убедил Федункив в том, что она может на него положиться.
"Смотрю на мужа другими глазами — он прекрасный папа, это вызывает еще больше любви и благодарности.
Позиция жертвы мне не близка. Любовь — это выбор, ты посвящаешь всю свою жизнь одному человеку, отдаешь всю заботу, нежность, внимание", — приводит Womanhit слова Федункив.
Федункив о сыне Теодоре
Еще Лера Кудрявцева восхищалась тем, что Марина успевала и на съемки приезжать, и кормить сына грудью, сцеживая для него молоко.
"Сын — наш центр Вселенной. Теперь вся жизнь строится так, чтобы провести с ним максимум времени", — заверила актриса.