Федор Бондарчук и Виктория Исакова впервые появились вместе на публике

Пару заметили вместе на светском мероприятии, и это стало их первым совместным появлением перед камерами.

Информация о романе 57-летнего Бондарчука и 49-летней Исаковой появилась еще в начале 2026 года. Слухи начали циркулировать после того, как режиссер развелся с женой Паулиной Андреевой в конце 2025 года.

Однако до недавнего времени ни один из них не комментировал свои отношения и избегал совместных выходов в свет.

На первом общем фото, появившемся в Сети, пара выглядит несколько напряженной. Бондарчук и Исакова держатся на расстоянии друг от друга, не демонстрируя близости.

Однако, по словам очевидцев, на мероприятии они не скрывали своего присутствия вместе и даже общались с общими знакомыми.

У 59-летнего Федора Бондарчука за плечами долгая семейная история. Его первый брак со Светланой Бондарчук продлился четверть века, в нем родились сын Сергей и дочь Варвара.

В 2015 году режиссер ушел из семьи ради актрисы Паулины Андреевой, которая младше него на 21 год, и в 2019 году они официально поженились. В 2021-м у пары родился сын Иван.

Однако уже в конце 2024 года пошли слухи о разладе, а в марте 2025-го Андреева объявила о расставании. Официально брак был расторгнут в мае 2026 года — инициатором выступила актриса. Сын остался с матерью.

Виктория Исакова, которой сейчас 49 лет, пережила еще более тяжелую утрату. В 2002 году она начала отношения с режиссером Юрием Морозом — он был старше нее на 20 лет.

Супруги пережили страшную трагедию: их первый ребенок умер в трехмесячном возрасте. Позже, в 2015 году, у них родилась дочь Варвара. Исакова и Мороз прожили вместе более 20 лет.

В июле 2025 года Юрий Мороз скончался после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Для актрисы это стал сокрушительный удар. Многие отмечали, что в последний год жизни мужа она была рядом с ним до конца.