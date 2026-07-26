Фанаты «Ленинграда» и Елена Ваенга пострадали из-за отмены VIP-мест на концерте в Пскове

Более 150 зрителей, приобретших билеты категории SuperVIP, не получили обещанных условий. Вместо отдельных шатров со столиками, едой и напитками за 55 тысяч рублей людей переселили в общую зону за 15 тысяч.

В числе пострадавших оказалась певица Елена Ваенга, которая приехала на концерт с компанией друзей. Их разместили в зоне VIP Light, что вызвало недовольство из-за несоответствия купленных билетов реальным условиям.

Фанаты утверждают, что потери на билеты для компаний составили от 200 до 500 тысяч рублей. В эту сумму не входят расходы на дорогу и проживание.

Некоторые приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, столкнувшись с нехваткой жилья и огромными ценами на аренду квартир в Пскове. В очередях на вход зрители делились, что аренда стоила до 45 тысяч рублей в сутки, а некоторые ночевали в машинах.

Организаторы приняли заявления на возврат денег, объяснив отмену SuperVIP-мест требованиями службы безопасности.

Сама группа «Ленинград» в соцсетях заявила, что ответственность несут организаторы, и добавила, что музыкантам до сих пор не выплатили гонорар.

Часть пострадавших намерена подать в суд на компанию «Шоу кэмп». Впечатление от шоу было испорчено — зрители тратили время на разбирательства из-за мест, вместо того чтобы наслаждаться выступлением.