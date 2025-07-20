Фанаты Бузовой едва не растоптали девушку

Второй день VK Fest в Москве едва не омрачился трагедией. Поклонники Ольги Бузовой буквально снесли одну из девушек. Гостью фестиваля сбили с ног. Та быстро среагировала, иначе могли бы и растоптать.

Издание Kp.ru стало свидетелем происшествия на VK Fest в столице. Концерт в 'Лужниках' на так называемой синей сцене открыла поющая телеведущая Ольга Бузова.

Когда был объявлен ее выход, толпа фанатов ринулась к сцене, снося все перед собой. Была сбита с ног одна из девушек, которая не торопилась бежать вместе со всеми. И немного замешкалась.

Ольга Бузова исполнила на фестивале свои хиты — 'Гамбит', 'Водица' и другие. В первый день VK Fest певица удивила всех образом Мерилин Монро, в котором предстала на публике.

Отличилась и беременная третьим ребенком Регина Тодоренко. Телеведущая уже на сносях и на фестиваль приехала на машине скорой помощи.

А другая знаменитость, светская львица и альпинистка Виктория Боня, вывела в свет тринадцатилетнюю дочку Анджелину.