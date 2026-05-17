«Евровидение-2026»: победила Болгария, фаворит Финляндия провалилась

Однако многие зрители и критики сошлись во мнении: шоу окончательно испортилось, превратившись в соревнование эпатажа, а не музыки.

Победительницей стала болгарская исполнительница Dara с треком Bangaranga. Ее номер был признан самым ярким, но далеко не самым вокально сильным. Песня завирусилась в социальных сетях, но многие отметили, что это скорее клиповый формат, а не песня для конкурса.

Болгария отсутствовала на «Евровидении» несколько лет, но вернулась сразу с эпатажем и скандалом. Номер певицы содержал неоднозначные образы, которые вызвали споры даже среди членов жюри. Тем не менее, Dara набрала 368 баллов и одержала победу.

«Я не могу поверить! Спасибо всем!» — сказала певица на сцене, не сдерживая слез. Она пригласила всех в следующем году в Софию. За кулисами артистка заявила, что посвящает победу своей семье и всем, кто верит в свободу самовыражения.

Финляндия, которую букмекеры называли абсолютным фаворитом, осталась без призового места. Дуэт скрипачки и вокалиста показал красивый и необычный номер, однако нестабильное пение солиста привело к тому, что страна набрала лишь 279 баллов и финишировала четвертой.

Второе место занял представитель Израиля с песней Michelle. Его композиция набрала 343 балла и покорила как жюри, так и зрителей. Третье место у Румынии — Александра Кэпитэнеску с дерзким номером получила 296 баллов.

Многие критики и зрители разочарованы результатами. По их мнению, «Евровидение» окончательно превратилось в шоу, где побеждают не за вокал, а за эпатаж.

«Раньше были песни, которые хотелось переслушивать. Сейчас — только номера, на которые хочется посмотреть один раз и забыть», — пишут пользователи в соцсетях.

Даже традиционный фанат конкурса Филипп Киркоров, который готовил болгарскую певицу к выступлению, не смог однозначно порадоваться победе. По его словам, он помогал Daев подготовке, а песню для нее написал Димитрис Контопулос, известный по сотрудничеству с Сергеем Лазаревым. Однако сам Киркоров признался, что шоу становится слишком предсказуемым и скучным.

«Евровидение-2026» прошло в Австрии. Формат конкурса в этом году подвергся критике из-за большого количества политизированных высказываний участников и явного перекоса в сторону визуального шоу в ущерб музыкальной составляющей.