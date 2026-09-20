Евгения Плющенко экстренно госпитализировали из-за осиного укуса

Известный фигурист Евгений Плющенко оказался на больничной койке. Спортсмена госпитализировали туда из-за осиного укуса.
Видео из больничной палаты
Фигурист опубликовал видео прямо из больничной палаты, где рассказал подробности случившегося.
Евгений Плющенко об укусе осы: «Утром просыпаюсь, а у меня нога как у слона»
«Тяжела и неказиста жизнь российского фигуриста-тренера-папы. Что произошло со мной?
Вчера днем на обеде укусила меня оса. И видимо, укусила несколько раз, - рассказал Евгений Плющенко.
- Но поскольку я уже не чувствую боли (было 18 операций), я к этому отнесся нормально. Утром просыпаюсь, а у меня нога как у слона.
Поменьше сделали капельницу. Так что лежу и восстанавливаюсь. Но еще надо подождать, сделают еще одну капельницу.
Дай Бог, восстановлюсь, всех любим».
Teleprogramma.org желает Евгению Плющенко здоровья!