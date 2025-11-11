Евгения Медведева выходит замуж: кто стал избранником фигуристки

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева выходит замуж. 25-летняя фигуристка сказала да в ответ на предложение возлюбленного. Кто же он, избранник прославленной спортсменки и просто красавицы?
За кого выходит замуж Евгения Медведева?
Фигуристка Женя Медведева в личном блоге сообщила, что готовится выйти замуж. Она разместила красивый ролик, которым запечатлено, как возлюбленный Жени делает ей предложение. Молодой человек надел на палец Жени красивое колечко.
Она немедленно ответила согласием. Влюбленные заключили друг друга в объятия и поцеловались. Теперь Евгения и ее избранник помолвлены.
Будущий супруг Жени Медведевой — танцор, хореограф и нереально красивый парень Ильдар Гайнутдинов. Ему 24 года.
Возлюбленный Жени Медведевой Ильдар Гайнутдинов. Фото: Global Look Press
Как Женя Медведева рассекретила роман с Ильдаром
Женя Медведева и Ильдар Гайнутдинов познакомились в 2024 году. Они принимали участие в шоу 'Звездные танцы'. Ильдар рассказывал, что не хотел быть участником этого проекта. Ему порядком надоели подобные телевизионные форматы.
Но когда он узнал, что в паре с ним будет Евгения Медведева, немедленно согласился. На паркете они выглядели нереально красивыми. А в одном из выпусков Женя не сдержалась и поцеловала Ильдара. Тогда все гадали, чтобы это могло значить.
А летом этого года Женя Медведева намекнула на роман с Ильдаром. В личном блоге она разместила кадры, на которых запечатлена в танце с Ильдаром.
"Сквозь танец в жизнь", — написала под фото Женя Медведева.
С кем встречалась Женя Медведева
Евгения Медведева до знакомства с Ильдаром Гайнутдиновым встречалась с фигуристом Дмитрием Чигиревым. Все ждали, что пара вот-вот объявит о предстоящей свадьбе. Но вместо этого узнали, что Женя и Дмитрий расстались. После разрыва с возлюбленным Женя Медведева заметно похудела.
Ранее ее подозревали в романе с Даней Милохиным. Пара принимала участие в шоу 'Ледниковый период'. Женя и Даня вели себя так, словно они влюбленные. Милохин признавался, что у них с Медведевой близкие отношения. Она же предпочла оставить его слова без комментариев.
Вы рады за Женю Медведеву? Ответьте в комментариях.
