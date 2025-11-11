Евгения Медведева выходит замуж: кто стал избранником фигуристки

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева выходит замуж. 25-летняя фигуристка сказала да в ответ на предложение возлюбленного. Кто же он, избранник прославленной спортсменки и просто красавицы?

За кого выходит замуж Евгения Медведева?

Фигуристка Женя Медведева в личном блоге сообщила, что готовится выйти замуж. Она разместила красивый ролик, которым запечатлено, как возлюбленный Жени делает ей предложение. Молодой человек надел на палец Жени красивое колечко.

Она немедленно ответила согласием. Влюбленные заключили друг друга в объятия и поцеловались. Теперь Евгения и ее избранник помолвлены.

Будущий супруг Жени Медведевой — танцор, хореограф и нереально красивый парень Ильдар Гайнутдинов. Ему 24 года.