Евгения Медведева призналась, что еда на свадьбе обошлась дороже всего: «Прости господи»

В эксклюзивном интервью KP.RU спортсменка призналась, что самым дорогим элементом торжества стал банкет.

По словам Медведевой, свадьба — удовольствие недешевое, но основная часть бюджета ушла именно на угощение для гостей. Еда обошлась дороже, чем оформление зала.

«Прости господи, на еду больше ушло, чем на декор. Потому что у нас было около 200 гостей. У нас цена по еде вышла большой именно потому, что само качество продуктов на уровне. Мы хотим, чтобы было вкусно. Возможно, не так много, как на армянских, цыганских свадьбах, где скатерть-самобранка, раки, пиво. Мы хотим, чтобы было изысканно. Поэтому решили потратиться», — рассказала фигуристка.

Евгения Медведева — одна из самых титулованных фигуристок в истории России. В 8 лет она попала в группу Этери Тутберидзе, а в 12 — вошла в состав сборной России.

За свою карьеру Медведева стала двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

В апреле 2023 года она объявила о завершении спортивной карьеры, но осталась в публичном поле — теперь выступает в ледовых шоу, ведет телепередачи и развивает собственные проекты.

В личной жизни Евгении Медведевой с 2023 года наступил новый этап. В 2023–2024 годах она встречалась с фигуристом Дмитрием Чигиревым, однако настоящая любовь пришла к ней после участия в шоу «Звездные танцы», где она познакомилась с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.

По словам Ильдара, их чувства зародились во время совместной работы над номером, и после завершения проекта он понял, что «эйфория не проходит». В июле 2025 года спортсменка подтвердила отношения, а в ноябре того же года пара объявила о помолвке.

Свадьба Евгении и Ильдара состоялась 29 августа 2026 года и стала одним из самых обсуждаемых событий в мире спорта и шоу-бизнеса. На торжестве присутствовало около 200 гостей, хотя многих именитых тренеров — таких как Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова — не было из-за занятости и состояния здоровья.