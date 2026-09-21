Евгений Плющенко показал распухшую до неузнаваемости ногу: «Дошло до колена»

Евгений Плющенко. Фото: КП/Даниил Опарин

Евгений Плющенко попал в больницу в Анкаре после укуса осы. Фигурист опубликовал видео из палаты, показав сильно отечную ногу, и сравнил ее со слоновьей.

Инцидент произошел во время обеда. Оса укусила Плющенко, предположительно, несколько раз, но из-за перенесенных 18 операций он не сразу почувствовал боль.

На следующее утро нога сильно распухла, и спортсмену потребовалась госпитализация.

«Вчера днем, на обеде, укусила меня оса. И, видимо, укусила несколько раз. Но так как я уже боли ничего не чувствую, было 18 операций, я к этому отнесся нормально. Сегодня утром просыпаюсь — а у меня нога как у слона»

В больнице Плющенко поставили капельницу, и он остался под наблюдением врачей.

Плющенко приехал в Анкару вместе с сыном Александром на этап юниорской серии Гран-при. 13-летний Александр дебютировал на международной арене под флагом Азербайджана, заняв 16-е место по итогам короткой программы.

Даже с распухшей ногой фигурист не стал возвращаться в Москву. Сразу после выписки из больницы он вместе с сыном вылетел в Батуми, где должен пройти следующий этап Гран-при. Яна Рудковская подтвердила, что супруг чувствует себя нормально и уже отправился в путь.

В самолете Плющенко снова показал ногу, отметив, что отек дошел до колена:

«Четыре укуса, вы представляете! Вот так вот меня разбубенило! Летим в Батуми. Караул! Это ужас, но папа держится, потому что папа — монстр».

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