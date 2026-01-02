Евгений Петросян отказался от корпоративов даже за десять миллионов рублей

Юморист Евгений Петросян отказался от всех предложений выступить на новогодних корпоративах. Он не готов делать исключения даже за десять миллионов рублей.
Почему Евгению Петросяну не интересны корпоративы
По информации Телеграм-канала Mash, 80-летний артист решил беречь силы и здоровье, не желая работать в ночное время в подобных заведениях. Знаменитому юмористу такие предложения просто неинтересны.
Его приоритеты изменились: теперь Петросян участвует только в избранных локальных мероприятиях.
Исключением станет масштабный сольный концерт в Кремлевском дворце, приуроченный к его юбилею. 16 сентября знаменитому артисту исполнилось 80 лет.
Концерт Евгения Петросяна в Кремле
Концерт состоится уже 4 января. На сайте Кремлевского дворца помещен небольшой анонс о юмористе.
Там говорится о том, что Евгений Петросян — многогранная личность в мире эстрады: не только исполнитель, но и режиссер, художественный руководитель собственного театра, глава жюри многочисленных конкурсов юмора, писатель, а также наставник для молодых авторов и артистов.
Творческое наследие юмориста необъятно: его меткие шутки, реплики из монологов, фельетонов и скетчей давно стали народными афоризмами, а многие работы — классикой отечественного юмора. В новогоднюю программу войдут как свежие номера, так и полюбившиеся зрителям произведения.
Ну а в свободное время Евгений Петросян занимается своим здоровьем, общается с женой и детьми: сыном Ваганом и дочерью Матильдой.
