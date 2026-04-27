Евгений Папунаишвили о самых тяжелых днях расставания с женой: «Это был ад»

После болезненного расставания с супругой из Италии Евгений Папунаишвили оказался в тяжелом эмоциональном состоянии. Хореограф и телезвезда переживал мучительный разрыв с первой женой Салимой Бижабер (Салим), а особенно — разлуку с общей дочерью Софией.

В какой-то момент 44-летний артист даже думал о суициде, и ему потребовалась профессиональная психологическая помощь.

Евгений Папунаишвили полгода пытался сохранить семью

Однако со временем он сумел преодолеть все трудности и встретил новую любовь. В беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» Евгений признался, что теперь смотрит на все с благодарностью.

Танцор также рассказал, что очень тяжело пережил тот факт, что вскоре после разрыва бывшая супруга увезла дочь на свою родину. Это случилось в разгар пандемии коронавируса. По его словам, женщина вылетела из России с ребенком, как только было открыто авиасообщение.

Папунаишвили провожал родных и находился в глубокой подавленности. По его словам, Салима собиралась улететь с дочкой сразу после расставания, но из-за пандемии ей пришлось задержаться. Почти полгода супруги прожили в невероятном напряжении.

По словам Евгения Папунаишвили, не было ни дня, чтобы он не пытался поговорить о сохранении семьи. Он умолял свою спутницу хоть как-то удержать их брак, но она была непреклонна. Ее ответ был жестким и окончательным.

«Поминутно помню тот день, когда провожал их в аэропорт. Вот весь мир знает, как сильно я люблю свою дочь. Тогда просто не знал, когда в следующий раз ее увижу. И для меня это был просто какой-то ад! Как я все это переживал, знали только лишь единицы… Впервые мне пришлось проработать с психологами в этот момент, потому что при моем жизнелюбии у меня не было желания жить! Мне казалось, что мир полностью рухнул!» — признался Евгений в интервью Борису Корчевникову.

Почему от Евгения Папунаишвили ушла жена

Евгений до сих пор не знает, почему Салима ушла от него. Он отрицает измены и жестокость, но признает, что из-за работы его часто не было дома. Слишком важными были проекты.

Интересно, что вскоре после развода итальянка опубликовала гневный пост с намеком на его неверность. Папунаишвили считает, что бывшая супруга написала это сгоряча, не подумав о возможных последствиях.

В то время их совместной дочери Софии исполнилось всего три года. Знаменитый отец подчеркнул, что девочка очень тяжело переживала расставание родителей, и это было не единственной трудностью для малышки.

«Она сильно переживала, плакала, ей не хватало общения со мной. И это до сих пор так. Я чувствую, что она сильно переживает. Я имею возможность полноценно общаться, но проблема заключается в том, что Салима категорически против общения Софии с моей нынешней семьей», — отметил Евгений.

