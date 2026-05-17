Евгений Миронов о 12-летнем сыне: «У него экзамены каждую неделю»

По словам Миронова, его 12-летний наследник сейчас очень занят. У мальчика постоянные экзамены, времени на что-то постороннее практически не остается. Поэтому артист старается сам «внедряться» в учебный процесс сына.

«Ему некогда. Он занимается. У него экзамены каждую неделю, ему нужно сдавать. Я, наоборот, внедряюсь к нему. Практически по всем темам — и биологии, и географии…», — поделился Миронов.

Известно, что Петр учится в престижной московской гимназии с музыкальным и драматическим уклоном и заканчивает пятый класс.

Общественность узнала о существовании сына актера только в 2020 году, когда мальчику было уже около пяти лет. Имя Петр он получил в честь дедушки по материнской линии. Сам Миронов никогда не раскрывал детали появления наследника, но, по данным источников, ребенок был рожден с помощью суррогатной матери.

Воспитывать мальчика актеру помогает его мама Тамара Петровна. Сам Миронов признается в очень теплых отношениях с ней. «Как-то мама сказала мне еще в детстве: «Сынок, у нас с тобой не разрезана пуповина». Так и живем. Я маменькин сынок и очень рад этому», — цитирует артиста «КП».

Поклонники отмечают, что Петр — точная копия отца в детстве. У мальчика есть и творческие увлечения: он интересуется макросъемкой и брейк-дансом.

Ранее в интервью актер признавался, что появление сына сильно изменило его.

«Я рядом с Петей стал ребенком и получал удовольствие от того, что гляжу на мир, как он. Я стал замечать вещи, которые в жизни бы не заметил. Взрослые не замечают, а дети видят. И я стал видеть, понимаете? Открытие!» — делился артист.

Сейчас Миронов продолжает активно участвовать в жизни наследника. Он планирует посетить Московский детский фестиваль искусств «Небо» вместе с Петром, но, по его словам, не настаивает, чтобы сын связывал будущее с творческой профессией.

«Любое дело, любая профессия, бизнес, например, — это творчество, это креатив, это развитие фантазии творческой. Поэтому этот фестиваль не просто развлекательный, а это процесс, вовлечение, интерес», — пояснил Миронов, который является художественным руководителем фестиваля.

Евгений Миронов — народный артист России, художественный руководитель Театра Наций. 29 ноября 2025 года ему исполнилось 59 лет. Свою личную жизнь он всегда тщательно скрывал, поэтому новость о том, что у него есть сын, стала неожиданностью для публики. По данным СМИ, именно Алла Пугачева, с которой Миронов давно дружит, посоветовала ему не откладывать отцовство и обратиться в клинику суррогатного материнства.