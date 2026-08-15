Евгений Герасимов назначил нового директора Театра сатиры

Театр Сатиры дал старт новому сезону — в пятницу, 14 августа, на сцене состоялась премьера спектакля «Физики» по пьесе Дюрренматта. При этом официальный сбор труппы намечен только на начало сентября.

Важное событие в жизни театра — смена руководства. Павел Нестратов покинул пост директора, а его место заняла Екатерина Сироткина. О назначении рассказал художественный руководитель Евгений Герасимов: он лично подписал приказ, предварительно согласовав кандидатуру с Департаментом культуры.

Герасимов высоко оценил профессиональные качества новой руководительницы. Худрук выразил надежду, что с ее приходом ситуация в коллективе стабилизируется.

«Екатерина давно работает в театре, очень грамотный экономист», — цитирует Герасимова MK.RU.

Евгений Герасимов также развеял тревожные слухи, которые циркулировали в минувшем сезоне. В частности, в кулуарах говорили о финансовых сложностях — в том числе о проблемах с выплатой отпускных. Худрук категорически опроверг эти домыслы.

«Все отпускные сотрудникам были выплачены, и мы начинаем сезон в штатном режиме», — отметил Евгений Герасимов.

Одной из болевых точек прошлого сезона оставалась низкая заработная плата, из‑за чего в коллективе нарастало напряжение. Теперь в театре рассчитывают, что компетентность нового директора поможет выстроить более устойчивую экономическую модель и вернуть коллективу уверенность в завтрашнем дне.