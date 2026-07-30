Евгений Цыганов показал подросших детей от Ирины Леоновой

Напомним, что Евгений Цыганов и Ирина Леонова прожили в браке более 20 лет. За это время у них родились трое дочерей и четверо сыновей.

В 2022 году стало известно о расставании пары после того, как Цыганова заметили в компании Снигирь. Актер не раз подчеркивал, что поддерживает близкие отношения со всеми своими наследниками и активно участвует в их жизни.

Ирина Леонова, в свою очередь, продолжает заниматься воспитанием детей и ведет закрытый образ жизни, редко появляясь на публике и в соцсетях. В отличие от бывшего мужа, она не комментирует их личную жизнь и не дает интервью на эту тему.