Евгений Цыганов показал подросших детей от Ирины Леоновой

Снимок появился в его социальных сетях и вызвал бурное обсуждение у поклонников.
На кадре запечатлены старшие дети актера — они заметно повзрослели. Всего в браке с Леоновой у Цыганова родилось семеро детей.
Однако после долгих лет совместной жизни актер ушел к своей партнерше по фильмам Юлии Снигирь.
Фото: соцсети
Напомним, что Евгений Цыганов и Ирина Леонова прожили в браке более 20 лет. За это время у них родились трое дочерей и четверо сыновей.
В 2022 году стало известно о расставании пары после того, как Цыганова заметили в компании Снигирь. Актер не раз подчеркивал, что поддерживает близкие отношения со всеми своими наследниками и активно участвует в их жизни.
Ирина Леонова, в свою очередь, продолжает заниматься воспитанием детей и ведет закрытый образ жизни, редко появляясь на публике и в соцсетях. В отличие от бывшего мужа, она не комментирует их личную жизнь и не дает интервью на эту тему.