Евгений Алдонин и его жена отметили шестилетие дочери Анжелики: "Наша любимая принцесса"

Жена футболиста Евгения Алдонина в личном блоге поделилась кадрами с участием дочери Анжелики. Малышке 23 ноября исполнилось шесть лет. Праздник девочки проходит на фоне трагических событий: папа Анжелики тяжело болен.

Как в семье Алдониных отметили день рождения Анжелики

Жена Евгения Алдонина Ольга рассудила, что его болезнь — не повод отказываться от праздника в честь шестилетия дочери. Для Анжелики не должно ничего меняться. В личном блоге Ольга показала, как ее дочка выглядела в свой день рождения.

Мама нарядила именинницу в наряд принцессы. В нежно-голубом платье с пышной юбкой Анжелика выглядела очаровательно. Ольга сняла на видео, как виновница торжества садится рядом с тортом, декорированным в бело-голубых тонах.

Берет корону, которой он украшен, и надевает на голову. А затем Анжелика загадывает желание и задувает свечу на торте.