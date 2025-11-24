Евгений Алдонин и его жена отметили шестилетие дочери Анжелики: "Наша любимая принцесса"

Жена футболиста Евгения Алдонина в личном блоге поделилась кадрами с участием дочери Анжелики. Малышке 23 ноября исполнилось шесть лет. Праздник девочки проходит на фоне трагических событий: папа Анжелики тяжело болен.
Как в семье Алдониных отметили день рождения Анжелики
Жена Евгения Алдонина Ольга рассудила, что его болезнь — не повод отказываться от праздника в честь шестилетия дочери. Для Анжелики не должно ничего меняться. В личном блоге Ольга показала, как ее дочка выглядела в свой день рождения.
Мама нарядила именинницу в наряд принцессы. В нежно-голубом платье с пышной юбкой Анжелика выглядела очаровательно. Ольга сняла на видео, как виновница торжества садится рядом с тортом, декорированным в бело-голубых тонах.
Берет корону, которой он украшен, и надевает на голову. А затем Анжелика загадывает желание и задувает свечу на торте.
Дочь Евгения Алдонина и его жены Ольги. Фото: соцсети Ольги Алдониной
"Наша любимая принцесса, будь счастлива! Мы тебя очень любим. Анжелике 6 лет", — подписала кадры жена Евгения Алдонина.
Подписчики Ольги поздравили Анжелику с днем рождения. Некоторые пожелали девочке, чтобы ее папа как можно скорее выздоровел. Ольга Алдонина комментарии о муже оставила без внимания, тогда как на просто поздравления она реагирует.
Анжелика — не единственный ребенок Ольги и Евгения Алдонина. У пары есть сын Артем. В октябре ему исполнилось девять лет.
Ольга Алдонина с дочкой Анжеликой, девочка занимается гимнастикой. Фото: соцсети Ольги Алдониной
Что случилось с Евгением Алдониным
Ольга — вторая жена Евгения Алдонина. Первой супругой футболиста была ныне покойная певица Юлия Началова. Она родила Алдонину дочку Веру. Девочка близка с папой и его новой семьей.
Недавно стало известно, что 45-летний Евгений Алдонин тяжело болен. У футболиста рак поджелудочной железы. Он перенес несколько операций, впереди еще долгое лечение.
Алдонин уже больше года борется с тяжелой болезнью и не хотел публично говорить о ней. Но ситуация настолько серьезна, что коллеги-футболиста объявили о сборе денег на его лечение.
Давайте пожелаем Евгению Алдонину скорейшего выздоровления. Оставляйте свои пожелания в комментариях.
