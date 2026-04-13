Эвелина Бледанс — о рождении особенного ребенка: "Я украла сына из реанимации"

Артистка призналась, что узнала об особенностях развития будущего ребенка еще во время беременности, но ни разу не пожалела о своем решении оставить малыша. Однако день его появления на свет стал для нее тяжелым испытанием.

По словам Бледанс, несмотря на то, что она была морально готова к рождению особенного ребенка, медицинский персонал, принимавший роды, оказался не в курсе ситуации. Их реакция поразила актрису.

"Я поняла это в тот день, когда увидела недоуменные лица врачей. Появился на свет Семён. Вокруг были не радость и счастье, акушерка, доктор и анестезиолог были в шоке. Они, может, не прочитали, что у меня в анамнезе уже было подозрение, и я была готова к такому ребенку. Но их лица помню до сих пор", — поделилась Эвелина.

"Предлагали отказаться"

Бледанс рассказала, что медики предлагали ей и ее тогдашнему супругу Александру Семину оставить ребенка в роддоме. Они пугали родителей мрачными прогнозами.

"Говорили, что ребенок будет овощем, не будет узнавать маму и папу, что всю жизнь будем корпеть над его здоровьем, потому что огромный список побочных болезней, которые приходят с течением жизни", — вспоминает телеведущая.

Вместе с мужем Эвелина даже пыталась на законодательном уровне запретить врачам предлагать роженицам отказаться от детей с особенностями развития.

"Я украла сына из реанимации"

Самым драматичным моментом стало решение актрисы забрать новорожденного из реанимации. Медики не разрешали ей кормить ребенка грудью из-за слабого сердца, но Бледанс почувствовала, что действовать нужно иначе.

"Мне было трудно ровно одни сутки. Я плакала, говорила: "За что? Чем я так провинилась перед этим миром?" Это длилось сутки. Я украла сына из реанимации, потому что мне не давали его кормить грудью. У него было слабое сердце, но я как мать чувствовала, что мое молоко даст ребенку возможность ожить и не быть синим комочком, которого я видела", — призналась актриса.

Как живет Семен сейчас

Сейчас Семену 14 лет. Он активно развивается, занимается, тренируется и отрабатывает свои навыки. С раннего детства мальчик привык к публичной жизни: ездит с мамой на съемки, участвует в фотосессиях и выходит на красные дорожки.

Экс-супруг Эвелины Александр Семин продолжает принимать активное участие в воспитании сына, помогая его развитию.