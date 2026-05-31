Эвелина Бледанс купила 10 гектаров земли в Крыму и занялась фермерством

По словам 57-летней артистки, она уже оформила фермерское хозяйство официально. На приобретенных 10 гектарах земли растут персики и виноград.

«У меня фермерское хозяйство зарегистрировано. У меня уже два гектара персикового сада, два гектара винограда столового. Вкуснейшего! Я теперь ухожу на землю. Ухожу в сельхоз», — поделилась Бледанс.

Актриса призналась, что планирует провести на участке большую часть лета. Она собирается высаживать новые саженцы. При этом дома на земле пока нет, а за сам участок Бледанс до сих пор выплачивает долги.

Несмотря на то, что строительство еще впереди, звезда уже провела на участок необходимые коммуникации. Она также подвела 150 киловатт света. Бледанс уточнила, что сейчас на месте ведутся работы по прокладке коммуникаций.

«Я подвела 150 киловатт света. В данный момент там все прокручивают, протягивают. Но это же Крым, моя земля, я родилась там. Я на своем примере покажу, как буду пахать на своих садах и стану от этого еще красивее и стройнее», — подчеркнула знаменитость.

Этот проект для актрисы не просто бизнес, а возвращение к корням. Эвелина Бледанс родилась и выросла в Ялте, и полуостров она считает своей настоящей родиной.

Она признавалась, что хочет сделать для Крыма как можно больше: «В краю, где зарыта моя пуповина, где похоронены мой отец, мать, бабушка, дед — все лежат здесь. Мне хочется сделать для Крыма как можно больше».

Интересно, что до того, как заняться фермерством, Бледанс была соучредителем анимационной студии. Однако тот бизнес, по данным открытых источников, оказался убыточным, и актриса решила сменить сферу деятельности.

Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Эвелина Бледанс» было официально зарегистрировано 11 ноября 2025 года в Бахчисарайском районе Крыма. Соучредителем предприятия стал продюсер и художник Сергей Демчев. Планы у артистки грандиозные: помимо виноградарства, она намерена заняться пчеловодством, выращивать плодовые деревья, а также производить вино, соки и цукаты.