"Это все нервы": Анна Калашникова высказалась о состоянии Аллы Пугачевой

В своем комментарии Анна Калашникова поделилась наблюдениями за внешними изменениями Примадонны российской эстрады. Она предположила, с чем они могут быть связаны.

Наблюдения за переменами во внешности

По словам Анны Калашниковой, всего полгода назад Алла Пугачева выглядела значительно лучше, но за короткий срок произошли заметные негативные изменения. Певица болезненно похудела, стала испытывать проблемы со здоровьем.

Анна отметила конкретные трудности, с которыми, по ее мнению, сталкивается артистка:

"Сил вообще нет. Что‑то с ногами, что‑то с коленками, с тростью ходит", — сказала Анна Калашникова.

Версия о причинах ухудшения состояния

Калашникова считает, что на здоровье Пугачевой могли сказаться внешние обстоятельства и эмоциональное состояние. Алла Борисовна сейчас живет на Кипре. А там не очень спокойно.

"Там, где она сейчас, мы сами видим, какая ситуация. И, наверное, это сказывается. Она, может быть, дольше хорошо бы выглядела… Это все нервы. Когда человек изнутри начинает ломаться, то организм как‑то реагирует", — добавила Анна Калашникова.

По мнению певицы, стресс и внутреннее напряжение способны запустить цепочку физиологических реакций, которые отражаются на внешнем виде и общем самочувствии человека.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева хочет переехать с Кипра в другую страну.

По материалам "7 дней"