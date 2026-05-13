«Это вам не девицы с микрофончиком»: Поплавская отреагировала на смерть Молчанова

В финале своей скорбной публикации Яна Поплавская передала соболезнования родным и близким Владимира Молчанова.

«Владимиру царствия небесного. Глубокие соболезнования родным и друзьям», — добавила актриса.

Телеведущий Владимир Молчанов умер в ночь на 13 мая в больнице. Ему было 75 лет. В последние годы Молчанов тяжело болел. В 2021 году он перенес пересадку печени на фоне онкологического заболевания. А в 2022-м году у Молчанова случился инфаркт. На протяжении последних нескольких месяцев телеведущий неоднократно попадал в больницу с сильными болями.

Прощание с Владимиром Молчановым, по предварительной информации, состоится 15 мая.