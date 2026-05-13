«Это вам не девицы с микрофончиком»: Поплавская отреагировала на смерть Молчанова

Актриса, педагог и общественная деятельница Яна Поплавская не смогла промолчать. Она отреагировала на смерть телеведущего Владимира Молчанова. В телеграм-канале Яна Поплавская отдала дань звезде отечественного телевидения.
Яна Поплавская отозвалась о Молчанове как о настоящем профессионале своего дела. Она сравнила его с нынешними ведущими, которые выходят в эфир исключительно с микрофоном в ухе, ожидая подсказок редакторов.
«Умер легендарный журналист Владимир Молчанов. Профессионализм, помноженный на талант и обаяние. Это вам не девицы с микрофончиком «значит у вас двойной праздник», — написала Яна Поплавская в телеграм-канале.
Владимир Молчанов. Фото: Александр Легкий / Russian Look / Global Look Press
В финале своей скорбной публикации Яна Поплавская передала соболезнования родным и близким Владимира Молчанова.
«Владимиру царствия небесного. Глубокие соболезнования родным и друзьям», — добавила актриса.
Телеведущий Владимир Молчанов умер в ночь на 13 мая в больнице. Ему было 75 лет. В последние годы Молчанов тяжело болел. В 2021 году он перенес пересадку печени на фоне онкологического заболевания. А в 2022-м году у Молчанова случился инфаркт. На протяжении последних нескольких месяцев телеведущий неоднократно попадал в больницу с сильными болями.
Прощание с Владимиром Молчановым, по предварительной информации, состоится 15 мая.