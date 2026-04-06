"Это такая нагрузка": Татьяна Буланова высказалась о слухах про беременность

В интервью "Общественной службе новостей" артистка заявила, что сейчас не планирует становиться мамой. И объяснила почему.

Буланова призналась, что ее смущает не столько возраст, сколько физическая нагрузка, связанная с вынашиванием ребенка. По ее словам, мужчины часто рассуждают о большой семье, но не понимают, через что приходится проходить женщине.

"Нет, сейчас точно не время... Я, если бы мужчиной была, то тоже хотела бы много детей, но никто не понимает из мужчин, это такая нагрузка", — высказалась Татьяна.

Певица не отрицает, что когда-то думала о пополнении в семье. Более того, она заморозила яйцеклетки, чтобы сохранить такую возможность. Но, судя по ее словам, переходить от планов к действиям она пока не готова.

Напомним, Татьяна Буланова и Валерий Руднев поженились в июле 2023 года. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге и вызвала большой ажиотаж. Для певицы это четвертый брак. У Булановой уже есть трое сыновей: Александр (1993) и Никита (1996) от прошлых отношений, а также младший Арсений (2021), отец которого — Валерий Руднев.

Сразу после свадьбы в прессе начали появляться слухи, что пара планирует еще одного ребенка. Сама Буланова их не подтверждала, но и не опровергала. Говорила, что не исключает такой возможности.