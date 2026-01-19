Это судьба: Анастасия Волочкова рассказала о самом дорогом подарке в жизни

Самым масштабным торжеством Волочкова называет свое 35-летие. Она отмечала его с большим размахом — в Государственном Кремлевском дворце, где в ее честь устроили концерт.

На сцену для нее вышли десяток популярных артистов, среди которых были Николай Басков, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ани Лорак и другие знаменитости. По словам балерины, это было пышное и очень запоминающееся событие.

Главный подарок: собственный дом на 40 лет

Однако самым дорогим и значимым подарком для себя Волочкова считает не концерт, а кое-что другое. Свой сороковой день рождения она встречала уже в новых стенах — в собственном особняке, который купила как раз к этой дате.

"Это и был такой подарок мне на день рождения", — пояснила Анастасия.

Именно этот дом она и называет своим главным приобретением и подарком судьбы.

45 лет: премьера спектакля в "Тодесе"

Следующий юбилей, 45-летие, балерина отмечала тоже необычно. Местом праздника стал театр Аллы Духовой "Тодес". Там представили ее авторский проект — спектакль "Балерина в зазеркалье цирка".

На событии собрались журналисты, была красная дорожка, фуршет. Правда, как уточнила Волочкова, на само застолье позвали только самых близких друзей.

"Я сама выстраиваю себе график"

Балерина подчеркнула, что сама управляет своей жизнью и карьерой.