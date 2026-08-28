«Это слышать жутко»: Чехова ответила на обвинения матери умершей от рака Барановской

Прошло почти девять лет с момента трагической смерти актрисы Стеллы Барановской, но боль утраты до сих пор отзывается громкими спорами. В центре нового витка скандала — обвинения матери актрисы, Ларисы Крючонковой, в адрес близкой подруги дочери, телеведущей Анфисы Чеховой. Слова, сказанные спустя годы, звучат как приговор, а попытки оправдаться — как крик о помощи. История, где переплетаются горе, недоверие и взаимные упреки, вновь оказалась в фокусе внимания публики.

Стелла Барановская ушла из жизни в сентябре 2017 года в возрасте 30 лет, не сумев победить острый лимфобластный лейкоз. Еще при жизни актриса прошла лишь один курс химиотерапии — сильные боли вынудили ее отказаться от дальнейшего лечения и обратиться к нетрадиционной медицине.

По мнению матери Стеллы, этот роковой выбор был сделан под влиянием окружения, в том числе звездных подруг. Лариса Крючонкова уверена: Анфиса Чехова могла бы повлиять на ситуацию, ведь Стелла тогда выходила в ремиссию, и ее еще можно было спасти, уговорив вернуться в больницу. Но, как утверждает Лариса, телеведущая отказалась вмешиваться, сославшись на то, что это личный выбор Стеллы.