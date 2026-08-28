«Это слышать жутко»: Чехова ответила на обвинения матери умершей от рака Барановской

Прошло почти девять лет с момента трагической смерти актрисы Стеллы Барановской, но боль утраты до сих пор отзывается громкими спорами. В центре нового витка скандала — обвинения матери актрисы, Ларисы Крючонковой, в адрес близкой подруги дочери, телеведущей Анфисы Чеховой. Слова, сказанные спустя годы, звучат как приговор, а попытки оправдаться — как крик о помощи. История, где переплетаются горе, недоверие и взаимные упреки, вновь оказалась в фокусе внимания публики.
Стелла Барановская ушла из жизни в сентябре 2017 года в возрасте 30 лет, не сумев победить острый лимфобластный лейкоз. Еще при жизни актриса прошла лишь один курс химиотерапии — сильные боли вынудили ее отказаться от дальнейшего лечения и обратиться к нетрадиционной медицине.
По мнению матери Стеллы, этот роковой выбор был сделан под влиянием окружения, в том числе звездных подруг. Лариса Крючонкова уверена: Анфиса Чехова могла бы повлиять на ситуацию, ведь Стелла тогда выходила в ремиссию, и ее еще можно было спасти, уговорив вернуться в больницу. Но, как утверждает Лариса, телеведущая отказалась вмешиваться, сославшись на то, что это личный выбор Стеллы.
Мама Стеллы Барановской. Фото: кадр программы Андрея Малахова
В беседе с Андреем Малаховым Лариса открыто выразила свою боль и обиду.
«С Чеховой у нас сложные отношения, я считаю, что ее появление в нашей жизни — это злой рок. Одно дело дружить, а другое — стать препятствием на пути к выздоровлению. Анфиса сыграла в ситуации нехорошую роль», — поделилась мама Стеллы Барановской.
Эти слова стали отправной точкой для новой волны обсуждений и заставили Анфису Чехову публично ответить на тяжелые обвинения.
Телеведущая не стала скрывать своих эмоций. Рассказывая о своих переживаниях, она не смогла сдержать слез.
«Я вижу этот деревянный крест, и мне хочется рыдать от несправедливости. Мне хочется, чтобы у нее была красивая могила», — сказала Анфиса Чехова.
Анфиса призналась, что еще в 2019 году, 4 сентября — в годовщину смерти Стеллы, — она писала Ларисе и предлагала оплатить установку памятника. Однако, по словам Чеховой, женщина отказалась, заверив, что сама решит этот вопрос. С тех пор памятник так и не появился, и телеведущая допускает, что отсутствие достойного надгробия может использоваться как повод для просьб о финансовой помощи к друзьям Стеллы.
Стелла Барановская и Анфиса Чехова. Фото: соцсети
Еще более болезненной темой стали обвинения в присвоении средств, собранных на лечение актрисы. Анфиса заявила, что сама Стелла еще при жизни поделилась с ней горькой правдой: часть денег, предназначенных для ее лечения, забрала мать.
«Это слышать жутко. Мне хотелось бы, чтобы в маме хоть какие‑то зачатки любви к своей дочери зашевелились», — сказала телезвезда в своем видеообращении, не скрывая боли и растерянности.
Лариса Крючонкова категорически отвергла все эти заявления. Она настаивает, что Анфиса не выходила с ней на связь по поводу памятника, а обвинения в хищении денег называет откровенной ложью.
Так история о дружбе, болезни и потере превратилась в противостояние двух женщин, каждая из которых видит правду по‑своему. И пока стороны не готовы услышать друг друга, старые раны продолжают кровоточить, напоминая о том, как хрупка человеческая память и как тяжело бывает примириться с утратой.
А вы на чьей стороне в этом конфликте? Поделитесь в комментариях.