"Это серьезный удар": Виктория Дайнеко вступилась за Волкову, уволенную из театра из-за возраста

По словам артистки, причина, названная руководством, выглядит неубедительно, а само увольнение наносит тяжелый психологический удар.

Дайнеко предположила, что настоящая причина решения руководства может быть иной. Она считает, что проблема не в возрасте актрисы, а в нежелании театра расширять репертуар.

"В театрах всегда есть множество ролей, подходящих для разных возрастов. Стоит расширить репертуар, если для 44-летней Волковой не нашлось роли", — заявила певица.

Она подчеркнула, что увольнение по возрастному признаку — это серьезный удар по самооценке артистки.

"Хотелось бы, чтобы у девушек не было никогда таких мыслей", — добавила Дайнеко.

Напомним, в апреле 2026 года, 44-летняя актриса Екатерина Волкова сообщила, что ее уволили из Театра комедии. По словам Волковой, художественный руководитель объяснил свое решение тем, что в репертуаре больше нет ролей для нее. Причиной назвали возраст.

Актриса, известная по фильмам "Стиляги", "Любовь в большом городе" и сериалу "Кухня", призналась, что была шокирована таким поворотом. Она отметила, что многие ее коллеги старшего возраста продолжают активно работать в театрах и кино.

Новость об увольнении Волковой вызвала широкий резонанс. Многие коллеги актрисы выразили ей поддержку. Одни назвали решение руководства театра несправедливым, другие призвали не драматизировать и искать новые возможности.