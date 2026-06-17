«Это рак, и он агрессивный»: 66-летний экс-ведущий «Топ Гира» Джереми Кларксон тяжело болен

Новости о состоянии здоровья известных личностей всегда вызывают широкий общественный резонанс. На этот раз тревожные вести пришли из Великобритании: у популярного телеведущего Джереми Кларксона диагностировано серьезное заболевание. История человека, который много лет дарил зрителям улыбки и захватывающие автомобильные обзоры, теперь включает непростой этап борьбы за собственное здоровье.

У 66‑летнего бывшего ведущего программы «Топ Гир» Джереми Кларксона выявили агрессивную форму онкологического заболевания.

В одном из выпусков своего свежего проекта «Ферма Кларксона» опытный телеведущий и пионер юмористических автомобильных обзоров поделился с коллегами новостями о проблемах со здоровьем.

«У меня рак. Где — не имеет значения. Я знаю с мая, у меня было медицинское обследование. Мне сделали биопсию — это рак и он агрессивный, но на ранней стадии, так что будет лечение», — рассказал ведущий.

Пресса сообщает, что Кларксон ранее уже перенес хирургическое вмешательство: врачи удалили 10 % предстательной железы. Плюс не так давно у телеведущего диагностировали ишемическую болезнь сердца.

В социальных сетях Джереми предупредил своих поклонников, что предстоящие серии его программ окажутся непростыми. Он подчеркнул, что всегда стремился развлекать и веселить аудиторию, но в свете возникших проблем со здоровьем решил быть честным и открытым.

Давайте пожелаем здоровья Джереми Кларксону! Оставляйте свои пожелания в комментариях.