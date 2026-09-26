«Это преступление»: Басилашвили выступил против использования образов покойных актеров в кино

Народный артист Олег Басилашвили жестко высказался о попытках «оживлять» образы ушедших актеров с помощью цифровых технологий. По мнению мэтра, никакие спецэффекты не способны передать ту самую живую искру, которая делала великих артистов по-настоящему неповторимыми.

Басилашвили открыто заявляет: он категорически против идеи «воскрешения» звезд советского экрана. В качестве примера он упоминает планы некоторых продюсеров, предполагавших использование образов покойных артистов. Для Басилашвили подобные проекты сродни бездушной имитации.

«Такие фильмы напоминают мне покойника, очень хорошо загримированного и похожего на живого человека. Но все-таки это покойник. Потому что в нем нет той самой жизни, которой обладали наши любимые Женька Евстигнеев, Юрий Яковлев, Павел Луспекаев, Олег Борисов, Иннокентий Смоктуновский и прочие другие. Их невозможно заменить цифровой технологией. Если говорить откровенно и честно, это преступление», — высказался Олег Басилашвили в беседе с KP.RU.

В этих словах слышится не просто профессиональная ревность, а глубокое уважение к уникальности актерского дара: для Басилашвили талант — это не только техника и выучка, но и внутренний свет, который невозможно воспроизвести искусственно.

Не менее критично артист оценивает и современное поколение актеров. Да, он признает, что молодые артисты играют грамотно, органично и естественно, но этого, по его мнению, недостаточно. Басилашвили сетует, что среди нынешних исполнителей он пока не видит по-настоящему ярких открытий.

«Такого рода актеров, как Луспекаев и Смоктуновский, у нас нет. Не могу похвастаться, что кто-то меня обрадовал в кино. Все молодые и артисты среднего поколения играют очень грамотно, органично и естественно, но не более», — отметил 92-летний Олег Валерианович.

Особенно разочаровывает Басилашвили сериальный конвейер. Он обратил внимание на то, что персонажи в длинных телепроектах практически не меняются от начала к концу сезона, хотя в реальной жизни любое серьезное событие — и радостное, и трагическое — неизбежно оставляет след в человеке, трансформирует его.

Отдельно зашла речь о Юре Борисове, которого номинировали на «Оскар» и который активно снимается в Голливуде. Басилашвили признался, что слышал и читал о нем много, но лично видел лишь один фильм с его участием — «Анора» (18+). И даже эта работа не оставила в памяти артиста яркого следа.

«Он мне не запомнился. Не могу даже вспомнить, как именно там играл Борисов», — признался Басилашвили.

Позиция Олега Басилашвили может показаться строгой, даже суровой, но в ней чувствуется масштаб человека, выросшего в эпоху, когда актерская профессия воспринималась как служение. Для него кино — не просто развлечение и не площадка для технологических экспериментов, а искусство, в котором главное — настоящая человеческая правда. И эту правду, убежден артист, нельзя ни сгенерировать, ни подменить, ни скопировать: она рождается только в живом, искреннем исполнении — и исчезает вместе с человеком.

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