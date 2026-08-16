«Это по-волочковски»: Анастасия Волочкова после шпагата взобралась на пальму на Мальдивах

50-летняя балерина Анастасия Волочкова не изменяет себе: очередная поездка на Мальдивы вновь стала поводом для ярких и запоминающихся кадров. Заслуженная артистка России в 29‑й раз прилетела на любимый курорт и моментально погрузилась в отпускную атмосферу — пляж, прогулки по окрестностям виллы и, конечно, фирменные эпатажные выходки, без которых публика уже едва ли представляет отдых балерины.

На этот раз Анастасия решила покорить не сцену, а пальму: по пути на пляж она не удержалась и ловко забралась на дерево, поднявшись на приличное расстояние от земли. Образ получился максимально летним — артистка предстала в пестром бикини, эффектно подчеркнув свой фирменный стиль.

Свой дерзкий подъем звезда сопроводила броской фразой.