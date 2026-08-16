«Это по-волочковски»: Анастасия Волочкова после шпагата взобралась на пальму на Мальдивах

50-летняя балерина Анастасия Волочкова не изменяет себе: очередная поездка на Мальдивы вновь стала поводом для ярких и запоминающихся кадров. Заслуженная артистка России в 29‑й раз прилетела на любимый курорт и моментально погрузилась в отпускную атмосферу — пляж, прогулки по окрестностям виллы и, конечно, фирменные эпатажные выходки, без которых публика уже едва ли представляет отдых балерины.
На этот раз Анастасия решила покорить не сцену, а пальму: по пути на пляж она не удержалась и ловко забралась на дерево, поднявшись на приличное расстояние от земли. Образ получился максимально летним — артистка предстала в пестром бикини, эффектно подчеркнув свой фирменный стиль.
Свой дерзкий подъем звезда сопроводила броской фразой.
«Люблю быть на высоте! Это по‑волочковски», — заявила она.
Анастасия Волочкова на пальме. Фото: соцсети
Не обошлось и без еще одной эффектной сцены — на этот раз в океане. Волочкова с восторгом снимала бирюзовую воду, но внезапно громко вскрикнула от испуга: к ней незаметно подплыл концертный директор Максим Николаев — он двигался под водой в черной маске с трубкой. Реакция Анастасии была бурной и эмоциональной.
«Это он меня укусил! Это все вообще, я не знаю просто, что делать. Я тебе в ответочку сделаю. Люди, ну зато нам весело очень!» — прокомментировала инцидент артистка.
Так обычный пляжный день превратился в мини‑спектакль — в лучших традициях Волочковой: с экстримом, юмором и обязательным вовлечением публики.
Ранее Анастасия Волочкова демонстрировала свой фирменный шпагат на Мальдивах. На этот раз она его сделала, запрыгнув на руки своего директора Максима.
Анастасия Волочкова, ее шпагат и директор. Фото: соцсети
Напомним, на этот раз Волочковой удалось улететь на Мальдивы со второй попытки. Балерину не пустили на самолет, поскольку авиакомпания заявила, что она и ее спутник опоздали на рейс. Разразился скандал. Билеты звезде балета, конечно же, не вернули. Она купила новые, на рейс другого авиаперевозчика, и улетела на Мальдивы через сутки, потеряв деньги и время, отведенное на отдых.
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