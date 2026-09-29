«Это не предел»: 71-летний Кузьмин и его 44-летняя жена отмечают серебряную свадьбу

71‑летний Владимир Кузьмин и его 44‑летняя супруга Екатерина отметили 25‑ю годовщину совместной жизни. Несмотря на разницу в 27 лет, пара доказала, что возраст — лишь цифра, а настоящий союз держится на другом. В честь праздника Кузьмины поделились совместным снимком, сделанным на заднем сиденье автомобиля.

Певец выбрал сдержанный черный образ — базовый джемпер, брюки и тренч, а Екатерина появилась в легком белом шифоновом платье, с серьгами‑каплями и кольцом с бриллиантом. Минимальный макияж и распущенные волосы дополнили нежный образ.

«Серебряная свадьба — это не предел», — подписали фото супруги, явно намекая, что планируют идти дальше вместе.

Екатерина также опубликовала архивный кадр со свадьбы 2001 года, чтобы показать, с чего все начиналось, — рядом современный портрет пары. Поклонники Кузьмина не скупились на теплые слова и поздравления в комментариях.