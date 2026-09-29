«Это не предел»: 71-летний Кузьмин и его 44-летняя жена отмечают серебряную свадьбу

71‑летний Владимир Кузьмин и его 44‑летняя супруга Екатерина отметили 25‑ю годовщину совместной жизни. Несмотря на разницу в 27 лет, пара доказала, что возраст — лишь цифра, а настоящий союз держится на другом. В честь праздника Кузьмины поделились совместным снимком, сделанным на заднем сиденье автомобиля.
Певец выбрал сдержанный черный образ — базовый джемпер, брюки и тренч, а Екатерина появилась в легком белом шифоновом платье, с серьгами‑каплями и кольцом с бриллиантом. Минимальный макияж и распущенные волосы дополнили нежный образ.
«Серебряная свадьба — это не предел», — подписали фото супруги, явно намекая, что планируют идти дальше вместе.
Екатерина также опубликовала архивный кадр со свадьбы 2001 года, чтобы показать, с чего все начиналось, — рядом современный портрет пары. Поклонники Кузьмина не скупились на теплые слова и поздравления в комментариях.
Владимир Кузьмин и его жена в день серебряной свадьбы. Фото: соцсети
История Кузьминых — не ровная линия, а маршрут с поворотами. Певец женился на юной поклоннице Екатерине Трофимовой в 2001 году: ему было 46, ей — 19. В 2018 году пара рассталась, но уже через год бывшие супруги возобновили отношения. 29 сентября 2020 года Владимир и Екатерина поженились во второй раз. Сегодня, отсчитывая от первой свадьбы, они отмечают серебряную годовщину.
До брака с Екатериной у Владимира Кузьмина была семья с поэтессой Татьяной Артемьевой, в которой родились трое детей. Старшая дочь Елизавета была убита в декабре 2002 года в собственной московской квартире — ей было 25. Сын Степан погиб в октябре 2009 года в возрасте 26 лет: во время пожара на 18‑м этаже он пытался перебраться к соседям по карнизу, но сорвался вниз.
Младшая дочь от первого брака — Соня Кузьмина, известная как Соня Цветомузыка, — реализовала себя в музыке. Она была участницей «Фабрики звезд‑3», а сейчас изредка выступает на эстрадных концертах вместе с отцом.
У народного артиста России также двое внебрачных детей: Марта (1986) от Ирины Мильциной и Николь (1987) от Татьяны Муинго. Помимо того, в разные годы сердце певца связывали его отношения с Аллой Пугачевой, Келли Керзон и Верой Сотниковой.