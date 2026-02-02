"Это моя земля": Долина ответила на претензии к своему пруду в Подмосковье

На этот раз речь идет о ее загородном участке в Подмосковье. После концерта 70-летняя певица напрямую ответила на жалобы по поводу ее личного пруда, заявив, что на своей земле вольна делать все что угодно.

Что сказала Долина про свой пруд?

Прямо уходя со сцены, звезда дала короткий, но очень жесткий комментарий журналистам, которые спросили ее о набирающем обороты скандале.

"Он находится на моей земле, это моя собственность. Какие вопросы еще? Что хочу, то и делаю там. Хочу — зарою его, а хочу — нет. У меня там рыбки плавают. Это моя земля", — отрезала Лариса Александровна.

Этими словами она четко дала понять, что считает претензии к своему водоему необоснованными и не намерена перед кем-либо оправдываться. Для нее это вопрос права собственности и личного решения.

Что не так с прудом и кто пожаловался?

Поводом для всего стала жалоба, которую направили в природоохранную прокуратуру Подмосковья. Некий предприниматель Глеб Рысиков утверждает, что пруд на участке Долиной выкопан незаконно. По его версии, водоем находится в водоохранной зоне безымянного ручья, который считается федеральной собственностью.

Если проверки подтвердят нарушения, певице может грозить серьезное наказание. Сначала ей рассчитают экологический ущерб, а затем обяжут ликвидировать пруд и восстановить землю. По предварительным оценкам экспертов, вся эта операция может обойтись Долиной в 50 миллионов рублей.

Какие еще финансовые проблемы есть у певицы?

Эта история с прудом — не единственная финансовая головная боль для Ларисы Долиной в последнее время. По данным некоторых СМИ, в 2026 году певица рискует потерять еще больше денег — сумму около 181 миллиона рублей.

С чем именно это связано — пока до конца не ясно. Возможно, речь идет о налоговых обязательствах, долгах или последствиях других судебных разбирательств. Но ясно одно: после истории с потерей квартиры в Хамовниках (которая стоила 112 млн рублей) финансовое положение звезды, похоже, стало менее стабильным, чем раньше.

Что будет дальше?

Сейчас правоохранительные и природоохранные органы проверяют информацию о нарушениях. Если они встанут на сторону заявителя, Ларисе Долиной придется вступить в новую судебную тяжбу. Ей либо придется доказывать законность своего пруда, либо готовиться к огромным тратам на его ликвидацию.