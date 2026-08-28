«Это кто?»: Волочкова высказалась о концерте Канье Уэста в Санкт-Петербурге

В мире шоу‑бизнеса порой рождаются самые неожиданные пересечения: пока организаторы бьются над тем, чтобы привезти Канье Уэста в Санкт‑Петербург, невольно возникает вопрос — а кто из звезд северной столицы готов стать гостем его шоу? И если уж говорить о главных иконах города в сфере зрелищ, то имя балерины Анастасии Волочковой всплывает едва ли не первым. Журналисты решили выяснить: удостоит ли балерина, известная не только виртуозными шпагатами, но и яркими заявлениями, концерт рэпера своим присутствием?

Анастасию застали в разгар подготовки к собственному творческому сезону — в тот самый момент, когда до выхода на сцену остаются считаные дни. Журналисты не упустили шанса спросить Волочкову про ее возможное появление на концерте Канье Уэста, но ответ получился предельно однозначным — и очень в духе Волочковой.

«Концерт кого? Это кто? Я сейчас занимаюсь, знаете чем? Вот сейчас я, на самом деле, нахожусь в салоне красоты, я делаю себе маникюр, потому что мне нужно выйти на сцену со своим концертом. 3 сентября начинается мой сезон. После операции по пересадке тазобедренного сустава я занимаюсь только своим творчеством. И я готовлю новый драматический спектакль, называется „Зеркало“… Поэтому Веста, Квэста, Мэста… Я не знаю, о чем вы говорите. Я занимаюсь своим творчеством», — без обиняков заявила Волочкова.

В этих словах — не просто отказ, а четкое обозначение приоритетов: сейчас для Анастасии на первом месте собственное искусство, восстановление и новые проекты. Шуточная игра с именами («Веста, Квэста, Мэста») лишь подчеркивает, насколько далек от ее текущих забот потенциальный концерт заокеанской звезды.

По материалам Super.ru

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