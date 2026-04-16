"Это какой-то кошмар": Сябитова отругала Джигана и Самойлову за реалити-шоу из их развода

Роза Сябитова не скрывает возмущения тем, как бывшие супруги освещают свой разрыв. Она считает, что расставание — это серьезная драма, а не повод для пиара.

"Это мое личное мнение, они могут обижаться или нет, но это какое-то непотребное шоу. Это ужасно. Развод — это, по сути, маленькая смерть. Тут нужна такая помощь и близких, и специалистов. А то, во что эти двое превращают эту ситуацию, — это какой-то кошмар", — заявила Сябитова.

Она также добавила, что не верит в искренность их переживаний.

"Не верю ни на секунду, что у них такая трагедия в семье", — подчеркнула телесваха.

Напомним, Оксана Самойлова подала на развод в октябре 2025 года после 13 лет брака. У пары четверо детей. Сам Джиган (Денис Устименко) до сих пор говорит, что не до конца понимает причин разрыва.

Пара активно делится подробностями расставания в соцсетях. Самойлова регулярно публикует эмоциональные посты, а Джиган в своих интервью не раз высказывал надежду на примирение. Недавно он заявил, что "не может жить без нее" и что "дети страдают от разлуки".

Оксана, в свою очередь, намекает на измены мужа и его нежелание меняться. Блогерша также призналась, что подавала на развод уже во второй раз — первая попытка была в 2021 году, но тогда пара помирилась.

По словам блогерши, отношения только ухудшались.

Сейчас бывшие супруги находятся в процессе раздела имущества. Оксана заявляет, что не претендует на бизнес мужа, но хочет, чтобы дети ни в чем не нуждались.