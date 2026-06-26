«Это европейское мышление»: отец-миллионер дочери Бони пожалел 80 евро для нее

Дочь Виктории Бони Анджелина не поняла, почему отец-миллионер Алекс Смерфит отказался выдать ей каких-то 80 евро на поездку. Анджелина считает, что это не деньги. И папаша продемонстрировал жадность по отношению к своей единственной наследнице. Боне пришлось объяснить дочери, что к чему.

Виктория Боня дала понять Анджелине, что в Европе и России к деньгам относятся по-разному. Камнем преткновения оказались 80 евро — именно столько отец Анджелины, состоятельный бизнесмен, не стал выделять дочери на путешествие. Девушка сочла отказ несправедливым: по ее мнению, такая цифра не должна быть проблемой для обеспеченного человека.

Однако Виктория Боня сразу расставила акценты и растолковала, в чем суть расхождений: в европейской культуре не принято разбрасываться средствами — даже незначительные траты там тщательно взвешивают. Иными словами, в Европе ценят каждую монету.

«Это европейское мышление. Ты просто родилась русской с русской мамой, которая тебе налево и направо [дает деньги]. Он [папа] считает эти деньги. Он даже 3 евро считает. Вот так устроен европейский менталитет», — пояснила Боня.

Анджелине доводы матери показались убедительными. Боня надеется, что отказ Алекса выдать дочери деньги по ее требованию не повлияют негативно на их отношения.

Виктория Боня и Алекс Смерфит состояли в гражданском браке около семи лет — с 2010 по 2017 год. Пара рассталась, по словам Бони, из‑за разницы в жизненных приоритетах и подходах к отношениям; при этом они сохранили доброжелательные отношения ради дочери Анджелины.