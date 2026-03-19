"Это еще только начало": дети Градского "отбили" наследство отца у его вдовы Коташенко

Бывшая жена Александра Градского Ольга и его дети — Даниил и Мария — одержали победу в судебном споре по разделу наследства композитора. Об этом сообщил их адвокат Шота Горгадзе в личном блоге. Вдова Градского Марина Коташенко в этой битве проиграла.

Изменения в распределении долей

По информации Шоты Горгадзе, в результате судебных разбирательств семье Градского удалось существенно скорректировать распределение наследства: доля вдовы музыканта Марины Коташенко была уменьшена примерно в два раза — с изначальных 70% до текущих 30%.

Старшие дети и первая супруга композитора в совокупности получили около 70% наследуемого имущества.

Планы на дальнейшие судебные разбирательства

Адвокат Шота Горгадзе подчеркнул, что текущая победа — лишь промежуточный этап. Он намекнул на одно пикантное обстоятельство.

"И это еще только начало, потому что у нас в судах еще серия дел, по которым будут приняты соответствующие решения, в том числе об оспаривании отцовства Градского в отношении младшего сына, в родстве которого с Александром Градским есть большие сомнения! А также дело о признании вдовы недостойной наследницей", — заявил Шота Горгадзе.

Хронология судебных процессов

Процесс по разделу наследства стартовал в 2022 году, когда Ольга Градская подала иск с требованием выделить ей долю в имуществе, нажитом в период брака с композитором.

В октябре 2023 года суд отказал Ольге в удовлетворении иска. Однако дети Александра Градского — Даниил и Мария — не согласились с решением и подали апелляцию по делу о разделе имущества 20 ноября того же года.

Известного музыканта, педагого и наставника шоу "Голос" Александра Градского не стало в ноябре 2021 года. Скандалы, связанные с именем Градского и его семьей, не утихают несколько лет.