"Это был как будто мой ребенок": Алферовой и Бероеву не дали удочерить девочку с синдромом Дауна

Актриса рассказала, что всерьез хотела удочерить девочку из интерната, но родители других подопечных ее отговорили.

В студии программы Ксения появилась вместе со своим подопечным — 28-летним Станиславом Богдановым, который приехал в Москву из Донецкой области. Актриса много лет опекает Стаса, помогает ему социализироваться и находить свое место в жизни.

В разговоре с ведущими Алферова призналась, что однажды была близка к тому, чтобы взять в семью еще одного особенного ребенка — девочку с синдромом Дауна.

"В нашем интернате была одна совершенно чудесная девочка с синдромом. Бывает, что это был как будто мой ребенок! На уровне запаха макушки… Носилась с этой идеей удочерения", — поделилась актриса.

Однако планам не суждено было сбыться. Сама Ксения рассказала, что ее остановили... родители других детей, которым помогает фонд "Я есть!".

"Они сказали прямо: "Нет, потому что ты будешь заниматься только ею, а ты должна нами заниматься".

Гостья программы, легкоатлетка Светлана Мастеркова, поддержала это решение, добавив:

"У тебя 300 человек! Конечно!" .

Алферова согласилась, что фонд — это действительно ее "очень сложный ребенок", и она боится, что на все просто не хватит сил. Однако актриса не исключает, что когда-нибудь все же решится на этот шаг.

"Не знаю, как сложится жизнь… Фонд — это мой очень сложный ребенок. И боюсь, что меня на все не хватит", — призналась она.

Напомним, что благотворительный фонд поддержки людей с особенностями развития "Я есть!" был основан Ксенией Алферовой и Егором Бероевым в 2012 году. Его миссия — помогать детям и взрослым с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и другими ментальными особенностями адаптироваться в обществе и жить полноценной жизнью.

В 2018 году супруги взяли под опеку 37-летнего Влада с синдромом Дауна, у которого умерла мать. Иначе он мог попасть в психоневрологический интернат. Актриса окружила молодого человека заботой и вниманием, учила его самостоятельно жить. Позже Влад переехал в сельскую местность, где за ним присматривает помощник фонда, но связь с Алферовой он не потерял.

Сама Ксения после развода с Егором Бероевым (пара рассталась в 2022 году, официально развелась в 2025-м) продолжает активно заниматься благотворительностью. Фонд остается ее главным детищем.