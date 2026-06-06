«Эталон мужской красоты»: Ивлеева призналась, что мечтала стать женой Лазарева

Настя Ивлеева раскрыла давнюю тайну о чувствах к Сергею Лазареву. Иногда старые записи могут открыть неожиданные страницы прошлого — именно так произошло с Настей Ивлеевой. В порыве ностальгии телеведущая обнаружила свои школьные дневники и решила погрузиться в воспоминания вместе с супругом. Находка вызвала у пары бурю эмоций: от смеха до искреннего умиления.

Бывшая ведущая популярного шоу «Орел и решка» с любопытством перелистывала страницы, полные юношеских переживаний и мечтаний. Филипп Бегак, муж Насти, с улыбкой и долей иронии изучал наивные записи жены, разделив с ней этот трогательный момент.

«Я нашла свой личный дневник, с 7 класса. Я ржу просто, я плачу, смеюсь, это что‑то с чем‑то! А Филипп читает тетрадку. Там очень много моих заметок. Мы ржали, там просто жесть!» — эмоционально поделилась Ивлеева.

В процессе чтения актриса сериала «Монастырь» решилась раскрыть давнюю личную тайну. Она назвала имя знаменитости, к которому в юности испытывала особенные чувства, — и им оказался певец и телеведущий Сергей Лазарев.

«Сергей Лазарев, я была его фанаткой. Я просто в него была влюблена и мечтала выйти за него замуж. Наш любимый Серж Лазарев. Наша любовь. Обожаю. Эталон мужской красоты», — заявила Ивлеева.

Сейчас Настя Ивлеева состоит в браке во второй раз. Ее нынешний супруг — Филипп Бегак, с которым она связала свою жизнь в 2024 году. Пара предпочитает не афишировать подробности отношений, но периодически делится теплыми совместными кадрами в соцсетях.

Первым мужем Насти был известный рэпер Элджей (Алексей Узенюк). Они поженились в 2019 году, однако брак продлился недолго — в 2021 году пара объявила о расставании. Развод привлек внимание СМИ, но сама Ивлеева комментировала ситуацию сдержанно, отмечая, что со временем их отношения с Алексеем трансформировались в дружеские.