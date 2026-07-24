«Есть понятие кармы»: Алена Кравец прокомментировала приговор приемной дочери

Громкое дело, за которым следили не только правоохранители, но и вся светская хроника, наконец получило развязку. Суд вынес приговор приемной дочери певицы и актрисы Алены Кравец — Даниэлле. Девушку признали виновной в мошенничестве и назначили наказание: два с половиной года условно.

На фоне этой криминальной истории всплыл и другой, не менее громкий эпизод: ранее Даниэлла в эфире ток‑шоу выдвинула имущественные претензии к родителям, потребовав 600 миллионов рублей. Этот факт добавил делу медийного накала и сделал его предметом бурных обсуждений.

Алена Кравец не отстранилась от ситуации и лично присутствовала на судебных заседаниях, стараясь поддержать приемную дочь. Несмотря на всю сложность положения, артистка не скрывала своих эмоций и впервые откровенно высказалась о приговоре в беседе с журналистами.

«Признаться, я ожидала более сурового наказания по этой статье о мошенничестве. Там ведь до пяти лет реального срока могли дать. Вероятно, сыграло роль, что у нее мама — известная медийная персона, и за процессом следили журналисты. Но вообще, есть понятие кармы. Она хотела поиметь с родителей 600 миллионов, а в результате чуть сама не угодила за решетку. Судья ее предупредила, что в эти два с половиной года, которые ей дали условно, надо вести себя очень хорошо, не заниматься вымогательством, грабежами, иначе срок будет реальным, и намного больше. Но вот сможет ли она — большой вопрос. Надеюсь, что сможет», — цитирует Алену Кравец MK.RU .

Сейчас ситуация поставлена на паузу: Даниэлла не планирует обжаловать приговор. Впереди — два с половиной года испытательного срока, в течение которых любое нарушение может обернуться для девушки уже реальным заключением.

Напомним, история, в центре которой оказалась приемная дочь Алены Кравец, развивалась по сценарию остросюжетного триллера. Все началось с того, что Даниэлла по неосторожности сообщила мошенникам код из СМС‑сообщения. После этого злоумышленники разыграли масштабную психологическую атаку: девушке стали угрожать обвинениями в государственной измене. Под давлением и в состоянии страха она выполнила инструкции преступников — отправила полученную от курьера денежную сумму неизвестному лицу по почте.

А как вы расцениваете реакцию Алены Кравец на приговор для дочери? Поделитесь в комментариях.