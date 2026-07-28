«Есть определенные договоренности»: Орлова заявила, что они с Шепелевым уладили конфликт из-за Платона

Певица и близкая подруга покойной Жанны Фриске Ольга Орлова предприняла попытку наладить диалог с Дмитрием Шепелевым — именно эта ситуация оказалась в центре внимания общественности. Затянувшееся противостояние, длившееся свыше десяти лет, стало постепенно сходить на нет. При этом Орлова не раскрывает деталей, подчеркивая, что стороны пришли к взаимным соглашениям, а обсуждать эту тему не намерены.

Еще в 2014 году Жанна Фриске доверила Ольге Орловой роль крестной матери своего сына Платона — это случилось за год до ухода певицы из жизни. После этой тяжелой утраты напряженность в отношениях между Шепелевым и родными Фриске заметно усилилась. Телеведущий ограничивал возможность близких Жанны видеться с мальчиком, объясняя свою позицию стремлением оградить частную жизнь от излишнего внимания прессы. Орлова выступала на стороне родителей Фриске, из‑за чего ее общение с Шепелевым прервалось на длительный срок.

Переломный эпизод случился в июне 2026 года. Дмитрий Шепелев разместил в соцсетях публикацию, приуроченную к памяти Жанны Фриске. В ответ на этот шаг Орлова публично обратилась к нему с просьбой увидеться с Платоном.

«Дима, разреши мне, пожалуйста, встретиться с Платоном. Без камер, телестудий и контента», — написала Ольга Орлова в соцсети.

Шепелев сообщил, что выйдет на связь в приватной переписке. Сейчас стало известно, что участникам конфликта удалось прийти к определенным компромиссам — и готовность Шепелева пойти на контакт стала для многих неожиданностью.

«Я не комментирую эту тему, у нас с Дмитрием есть определенные договоренности. И мы договорились, что эту тему не комментируем», — заявила Ольга Орлова на премьере киноленты «За любовь».

Все это позволяет надеяться на позитивные изменения — возможно, долгожданная встреча все‑таки состоится. Сейчас Платону исполнилось 13 лет. Он получает образование в элитной частной школе, серьезно интересуется баскетболом, а также отлично играет на гитаре.

Важное место в его повседневности занимают поездки вместе с отцом. Мачех мальчика, дизайнер Екатерина Тулупова, судя по всему, тепло относится к Платону. Она растит сына Тихона, рожденного в союзе с Дмитрием Шепелевым. Вместе с ними живет и дочь Екатерины от первого брака — она ровесница Платона, и все они составляют единую семью.

А вы как думаете, Орлова уже успела увидеться с Платоном или еще ждет согласия на это от Шепелева? Поделитесь в комментариях.