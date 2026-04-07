"Есть любопытные люди": интерес публики к спектаклю с Ефремовым объяснил Полицеймако

Известный актер Михаил Полицеймако поделился впечатлениями от просмотра спектакля "Без свидетелей" с Михаилом Ефремовым. В своих комментариях артист не только отметил игру коллеги, но и высказался о высоком уровне режиссуры и ценности профессионального подхода в искусстве.

Радость от возвращения Ефремова на сцену

Михаил Полицеймако признался, что испытывает искреннюю радость из‑за того, что Ефремов снова вышел на сцену.

"Я безумно счастлив, что он вышел на сцену", — цитирует Михаила Полицеймако MK.RU.

Актер напомнил, что они с Ефремовым 12 лет вместе участвовали в одном спектакле. Подчеркивая профессионализм коллеги, Полицеймако особо выделил качество его нынешней работы.

Восхищение режиссурой Михалкова

Не осталась без внимания и работа режиссера — Никиты Сергеевича Михалкова. Полицеймако с уважением отозвался о мастере, отметив выдающееся качество режиссуры, несмотря на почтенный возраст постановщика.

"А еще Никиту Сергеевича Михалкова, который в прекрасном почтенном возрасте выдает такое качество режиссуры! Я посмотрел работу Никиты Сергеевича, и там вообще не видно швов", — добавил Полицеймако.

Эта фраза говорит о том, что спектакль выстроен гармонично — зритель не замечает технических или драматургических "нестыковок", полностью погружаясь в происходящее на сцене.

Зритель забывает обо всем, кроме истории

Полицеймако обратил внимание и на то, что присутствие Ефремова на сцене неизбежно привлекает особый интерес публики: часть зрителей приходит посмотреть на артиста с учетом недавних обстоятельств его биографии.

"Понятно, что есть любопытные люди, которые пришли посмотреть на артиста после всего того, что с ним произошло", — отметил Полицеймако.

Однако, по словам актера, этот первоначальный интерес быстро отходит на второй план. Публика об этом тут же забывает, погружаясь в историю, которая разворачивается прямо перед ними на сцене театра.

Спектакль основан на материале, созданном еще в советское время, где главные роли исполняли Михаил Ульянов и Ирина Купченко. Теперь ту же историю воплощают на сцене другие артисты, и, по мнению Полицеймако, делают это достойно. Партнершей Михаила Ефремова по спектаклю "Без свидетелей" стала Анна Михалкова.

А сам спектакль стал премьерным для Ефремова после возвращения из колонии, где он отбывал наказание за ДТП со смертельным исходом.

А вы согласны с мнением Михаила Полицеймако? Поделитесь в комментариях.