«Если это уместно»: 66-летняя Лариса Вербицкая готова предстать в обнаженном виде

66‑летняя телеведущая Лариса Вербицкая не перестает удивлять поклонников.
Известная телеведущая Лариса Вербицкая много лет назад всерьез увлеклась ЗОЖ. Она будто запустила новый этап жизни, теледива пьет березовый сок, делится экспертными советами и с легкостью доказывает, что возраст — не помеха для перемен.
В откровенном разговоре Лариса затронула и непростую тему съемок в откровенных образах. Вопрос о том, согласилась бы она предстать в обнаженном виде, 66-летняя телеведущая воспринимает спокойно и без пафоса. Ее позиция — все зависит от контекста.
Вербицкая напомнила: опыт «полуобнаженных» съемок у нее уже был. Например, в проекте «Последний герой» она 37 дней оставалась на виду у всей страны практически без прикрас — в простой «островной» одежде, без грима и привычных телевизионных ухищрений. Были и съемки у Екатерины Рождественской — тоже с нестандартным подходом к подаче образа.
«Для меня это допустимо, если это уместно», — подчеркнула Лариса Вербицкая в беседе с MK.RU.
В ее понимании важна не степень откровенности кадра, а смысл и художественная задача: если образ оправдан проектом и не выглядит вызывающим, она готова на смелые эксперименты.
А вот возвращаться к экстремальным шоу телеведущая не планирует. На вопрос, согласилась бы она снова испытать себя в подобных проектах, Вербицкая отвечает с легкой иронией: «Я уже свои шоу прошла, пусть другие попробуют повторить».
Сейчас Лариса делает ставку на другой драйв — на ежедневное движение вперед, заботу о себе и новые роли, где главным вызовом становится не испытание на прочность, а умение оставаться собой.
А что для вас допустимо делать в определенном возрасте? Поделитесь в комментариях.