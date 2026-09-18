«Если это уместно»: 66-летняя Лариса Вербицкая готова предстать в обнаженном виде

Известная телеведущая Лариса Вербицкая много лет назад всерьез увлеклась ЗОЖ. Она будто запустила новый этап жизни, теледива пьет березовый сок, делится экспертными советами и с легкостью доказывает, что возраст — не помеха для перемен.

В откровенном разговоре Лариса затронула и непростую тему съемок в откровенных образах. Вопрос о том, согласилась бы она предстать в обнаженном виде, 66-летняя телеведущая воспринимает спокойно и без пафоса. Ее позиция — все зависит от контекста.

Вербицкая напомнила: опыт «полуобнаженных» съемок у нее уже был. Например, в проекте «Последний герой» она 37 дней оставалась на виду у всей страны практически без прикрас — в простой «островной» одежде, без грима и привычных телевизионных ухищрений. Были и съемки у Екатерины Рождественской — тоже с нестандартным подходом к подаче образа.

«Для меня это допустимо, если это уместно», — подчеркнула Лариса Вербицкая в беседе с MK.RU.

В ее понимании важна не степень откровенности кадра, а смысл и художественная задача: если образ оправдан проектом и не выглядит вызывающим, она готова на смелые эксперименты.

А вот возвращаться к экстремальным шоу телеведущая не планирует. На вопрос, согласилась бы она снова испытать себя в подобных проектах, Вербицкая отвечает с легкой иронией: «Я уже свои шоу прошла, пусть другие попробуют повторить».

Сейчас Лариса делает ставку на другой драйв — на ежедневное движение вперед, заботу о себе и новые роли, где главным вызовом становится не испытание на прочность, а умение оставаться собой.

А что для вас допустимо делать в определенном возрасте? Поделитесь в комментариях.