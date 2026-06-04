Эрнст официально подтвердил, что Первый канал перевыпустит «Фабрику звезд»

Место ведущей сохранит за собой Яна Чурикова, которая вела «Фабрику звезд» с самого первого сезона в 2002 году. Эрнст подчеркнул, что ее опыт и связь с проектом остаются важными для новой концепции.

Главной «фишкой» перезапуска станет противостояние продюсеров. Как рассказал гендиректор, в шоу примут участие два наставника: один — из старой «Фабрики звезд», второй — из числа успешных продюсеров, заявивших о себе за последние десять лет.

«Это будет история классического соревнования продюсеров: будет кто-то из продюсеров со старой «Фабрики звезд», и кто-то из продюсеров музыкантов, появившихся за последние 10 лет. То есть будет две команды, и получится, что продюсер старой школы будет бороться с продюсером новой формации», — рассказал Эрнст.

Кто именно выступит в роли наставников, пока не раскрывается. Известно, что команды будут бороться за право стать лучшими, а участники — за контракты и место на сцене.

Точная дата выхода нового сезона пока не называется. Однако, по информации источника, съемки начнутся уже осенью 2026 года, а премьера, вероятно, состоится в начале 2027 года. Кастинг в новый сезон проекта стартует летом.

Оригинальная «Фабрика звезд» выходила на Первом канале с 2002 по 2007 год. За это время сменилось семь сезонов. Проект открыл таких артистов, как Полина Гагарина, Тимати, Иракли, группа «Корни», «Фабрика», «Тутси» и многих других. В 2017 году проект пытались перезапустить на Муз-ТВ, но успеха, сравнимого с первыми сезонами, он не имел. Новый сезон на «Первом» обещает вернуть шоу на федеральный уровень, но в совершенно ином формате.