Энрике Иглесиас записал видео со старшей дочкой: "Сцена готова"

50-летний исполнитель Энрике Иглесиас растопил сердца фанатов кадрами с участием дочери Люси. Семейное видео Энрике Иглесиаса взорвало соцсети и умилило даже Анну Курникову. Что в нем такого?

Семейное шоу Энрике и Люси

Певец Энрике Иглесиас поделился в личном блоге свежим видеороликом. Артист показал, как проводит время со старшей дочерью от 44-летней Анны Курниковой. В кадре он позирует вместе с 8-летней Люси. Под роликом Иглесиас ограничился короткой, но выразительной фразой.

"Сцена готова", — подписал певец кадры, в которых предстал с дочкой.

Звездный папа устроил дома свою маленькую репетицию со зрителем в лице наследницы.

Реакция Анны Курниковой

В комментариях к видео отметилась и мама девочки, теннисистка Анна Курникова. Она не скрыла эмоций и умиления семейным видео с мужем и дочкой. Она коротко, но очень трогательно отреагировала на ролик.