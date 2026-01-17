Энрике Иглесиас записал видео со старшей дочкой: "Сцена готова"

50-летний исполнитель Энрике Иглесиас растопил сердца фанатов кадрами с участием дочери Люси. Семейное видео Энрике Иглесиаса взорвало соцсети и умилило даже Анну Курникову. Что в нем такого?
Семейное шоу Энрике и Люси
Певец Энрике Иглесиас поделился в личном блоге свежим видеороликом. Артист показал, как проводит время со старшей дочерью от 44-летней Анны Курниковой. В кадре он позирует вместе с 8-летней Люси. Под роликом Иглесиас ограничился короткой, но выразительной фразой.
"Сцена готова", — подписал певец кадры, в которых предстал с дочкой.
Звездный папа устроил дома свою маленькую репетицию со зрителем в лице наследницы.
Реакция Анны Курниковой
В комментариях к видео отметилась и мама девочки, теннисистка Анна Курникова. Она не скрыла эмоций и умиления семейным видео с мужем и дочкой. Она коротко, но очень трогательно отреагировала на ролик.
"Мои солнышки", — прокомментировала Анна.
Энрике Иглесиас с дочкой Люси. Фото: соцсети Энрике Иглесиаса
История любви, начавшаяся на съемках клипа
Иглесиас и экс-теннисистка Курникова встретились в 2001 году на съемках клипа певца. Страсть между звездами в кадре быстро перенеслась и в реальную жизнь. Тогда зародились их отношения, которые со временем только укрепились.
Артист вспоминал, как они сразу почувствовали особое взаимопонимание, несмотря на разные сферы деятельности.
О тайной свадьбе Курниковой и Иглесиаса стало известно только в 2023 году. Пара не афишировала торжество и продолжила жить так же скромно и уединенно, как и раньше. Семья живет в Майами, США, и ведет очень закрытый образ жизни.
Однако некоторые факты о звездном клане все же известны. У Анны и Энрике растут двойняшки Николас и Люси, 5-летняя Мария, а также четвертый малыш, который появился на свет в декабре 2025 года. Его пол и имя знаменитости пока не разглашают.
А вы как находите дочку Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса? Ответьте в комментариях.
Читайте также: