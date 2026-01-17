Энрике Иглесиас записал видео со старшей дочкой: "Сцена готова"

Энрике Иглесиас. Фото: Global Look Press

Энрике Иглесиас показал поклонникам восьмилетнюю Люси, которая растет красавицей, как и ее мама.

50-летний исполнитель Энрике Иглесиас растопил сердца фанатов кадрами с участием дочери Люси. Семейное видео Энрике Иглесиаса взорвало соцсети и умилило даже Анну Курникову. Что в нем такого?

Семейное шоу Энрике и Люси

Певец Энрике Иглесиас поделился в личном блоге свежим видеороликом. Артист показал, как проводит время со старшей дочерью от 44-летней Анны Курниковой. В кадре он позирует вместе с 8-летней Люси. Под роликом Иглесиас ограничился короткой, но выразительной фразой.

"Сцена готова", — подписал певец кадры, в которых предстал с дочкой.

Звездный папа устроил дома свою маленькую репетицию со зрителем в лице наследницы.

Реакция Анны Курниковой

В комментариях к видео отметилась и мама девочки, теннисистка Анна Курникова. Она не скрыла эмоций и умиления семейным видео с мужем и дочкой. Она коротко, но очень трогательно отреагировала на ролик.

"Мои солнышки", — прокомментировала Анна.

Энрике Иглесиас с дочкой Люси. Фото: соцсети Энрике Иглесиаса

История любви, начавшаяся на съемках клипа

Иглесиас и экс-теннисистка Курникова встретились в 2001 году на съемках клипа певца. Страсть между звездами в кадре быстро перенеслась и в реальную жизнь. Тогда зародились их отношения, которые со временем только укрепились.

Артист вспоминал, как они сразу почувствовали особое взаимопонимание, несмотря на разные сферы деятельности.

О тайной свадьбе Курниковой и Иглесиаса стало известно только в 2023 году. Пара не афишировала торжество и продолжила жить так же скромно и уединенно, как и раньше. Семья живет в Майами, США, и ведет очень закрытый образ жизни.

Однако некоторые факты о звездном клане все же известны. У Анны и Энрике растут двойняшки Николас и Люси, 5-летняя Мария, а также четвертый малыш, который появился на свет в декабре 2025 года. Его пол и имя знаменитости пока не разглашают.

А вы как находите дочку Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса? Ответьте в комментариях.

