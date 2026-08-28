«Ему сейчас тяжело»: друг умершего Юрия Цурило рассказал о состоянии его сына

26 августа в Санкт‑Петербурге на 80‑м году жизни после тяжелой борьбы с онкологическим заболевание ушел из жизни Юрий Алексеевич Цурило — актер, чьи роли в фильмах и сериалах («Ермак», «Дубровский», «Хрусталев, машину!», «Питер FM», «Казус Кукоцкого», «Жуков») стали частью золотого фонда отечественного кино. О трагедии первым сообщил его сын Всеволод — и именно о его состоянии с особой теплотой и пониманием говорит друг семьи и коллега Цурило, актер Дмитрий Быковский.

Дмитрий долгие годы был связан с Юрием Алексеевичем и профессиональными, и человеческими узами: они вместе выходили на сцену БДТ, играли в спектакле «Мотылек». Но не менее крепка оказалась и связь с сыном артиста. Быковский и Всеволод 11 лет бок о бок работали на площадке «Ментовских войн», и за это время от молодого человека не прозвучало ни одного резкого слова.

«Сева — безотказный человек, от него всегда веет добром и теплом. Сева — точная копия своего отца, его клон», — цитирует Быковского MK.RU.

Сейчас актеры готовятся к съемкам продолжения сериала под названием «Комиссар», и эта работа могла бы стать еще одной точкой соприкосновения двух поколений семьи Цурило и их друзей.

Но сейчас не до планов — сейчас главное поддержать близкого человека.

«Всеволоду я сегодня позвонил с утра, первым делом. Ему сейчас тяжело», — говорит Быковский, и в этих простых словах — огромное человеческое сочувствие.

Дмитрий знает, каково это: он и сам когда‑то похоронил отца, и признается, что рана до сих пор не заживает.

«Но мы верующие люди, и понимаем, что в никуда наши родные и близкие не уходят: они молятся за нас на небесах, а мы за них здесь молимся», — находит он слова, способные хоть немного утешить друга.

Воспоминания Дмитрия о самом Юрии Алексеевиче полны не только скорби, но и благодарности. Он с улыбкой вспоминает, как однажды в поезде СВ Цурило по‑отечески пристыдил его за лишний вес: «Что же ты, Дима, такое пузо отрастил?! За собой надо следить!»

Эти слова стали для Быковского толчком к переменам: он сбросил 30 килограммов и всерьез занялся своим здоровьем.

«Благодаря Юрию Алексеевичу я обрел новую форму и стал отлично себя чувствовать», — признается актер.

Особенно горько Дмитрию оттого, что утрата случилась незадолго до юбилея: в декабре Юрию Алексеевичу могло бы исполниться 80 лет. При этом артист был в хорошей физической форме, занимался спортом, вел здоровый образ жизни — и оставался примером не только на экране, но и в быту.

Сейчас, когда боль от потери особенно остра, поддержка друзей становится по‑настоящему бесценной. И в словах Дмитрия Быковского — не просто воспоминания о большом актере, а искреннее желание быть рядом с его сыном, разделить с ним эту тяжелую минуту и напомнить: память о Юрии Цурило живет не только в фильмах, но и в сердцах тех, кто его знал, любил и кому он успел помочь стать лучше.