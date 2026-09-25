«Ему проще будет меня убить»: Самойлова рассказала, как Джиган наставлял на нее пистолет

Многодетная мать Оксана Самойлова продолжает раскрывать страшные подробности жизни с бывшим мужем. В интервью Ксении Собчак блогерша призналась, что рэпер не раз угрожал ей оружием — и все это на глазах собственных детей.
По словам Оксаны, она долгое время мужественно терпела происходящее, даже понимая, что подвергает опасности не только себя, но и детей. Обращаться в полицию, как ни странно, никто не собирался — ситуация оставалась внутри семьи, за закрытыми дверями.
«Наставил на меня пистолет и угрожал. Это все — смерть. Ему проще будет меня убить», — сказала Самойлова.
Однако, судя по всему, это лишь часть истории. Ксения Собчак припасла самое интересное для следующей серии интервью. В ней Оксана, по всей видимости, расскажет о самых страшных выходках бывшего мужа — и что именно заставило ее наконец решиться разорвать эти отношения.
Ксения Собчак и Оксана Самойлова. Фото: кадр шоу Ксении Собчак
Напомним, на днях стало известно, что Джиган учинил расправу над персоналом, работающим в его особняке. Инцидент произошел еще в июле.
После того, как позорные факты были преданы огласке, вышло интервью Оксаны Самойловой Ксении Собчак. В нем Самойлова и ее мама рассказали, что творилось в доме Оксаны и Джигана. Сам рэпер все отрицает и говорит, что его оболгали.
А вы кому верите в этой ситуации? Поделитесь в комментариях.