«Ему проще будет меня убить»: Самойлова рассказала, как Джиган наставлял на нее пистолет

Многодетная мать Оксана Самойлова продолжает раскрывать страшные подробности жизни с бывшим мужем. В интервью Ксении Собчак блогерша призналась, что рэпер не раз угрожал ей оружием — и все это на глазах собственных детей.

По словам Оксаны, она долгое время мужественно терпела происходящее, даже понимая, что подвергает опасности не только себя, но и детей. Обращаться в полицию, как ни странно, никто не собирался — ситуация оставалась внутри семьи, за закрытыми дверями.

«Наставил на меня пистолет и угрожал. Это все — смерть. Ему проще будет меня убить», — сказала Самойлова.

Однако, судя по всему, это лишь часть истории. Ксения Собчак припасла самое интересное для следующей серии интервью. В ней Оксана, по всей видимости, расскажет о самых страшных выходках бывшего мужа — и что именно заставило ее наконец решиться разорвать эти отношения.