«Ему необходима женская забота»: сын актера Владимира Конкина сделал признание о нем

Владимир Конкин — не только признанный актер, чье имя прочно вписано в историю отечественного кино, но и человек, для которого семья всегда оставалась опорой и главным смыслом. В день 75-летия артиста его сын, искусствовед и специалист по культурам античного мира Святослав Конкин, приоткрыл дверь в частную жизнь семьи и рассказал, что на самом деле значит быть сыном знаменитого отца.

По словам Святослава, самый дорогой подарок для Владимира Алексеевича — это не вещи и не громкие поздравления, а искреннее внимание родных.

«Папа привык всегда всех поздравлять с утра — так и повелось в нашей семье. Поэтому мы с моей супругой Людмилой и дочерью Теодорой уже поздравили нашего папу и дедушку», — поделился Святослав с MK.RU .

Близкие рады, что у актера сейчас хороший настрой: ведь в жизни Владимира Конкина случались по-настоящему тяжелые, драматичные моменты, но он ни разу не позволил себе сломаться.

Святослав не скрывает: известность отца в какой‑то степени влияла на его детство. В юные годы он не раз задумывался: а как бы все сложилось, будь его папа обычным, никому не известным человеком? Но ответ для него всегда был однозначным: любовь к отцу от этого точно не стала бы меньше. Для него Владимир Алексеевич — идеальный образец мужчины, мужа и отца.

«Это даже не обсуждается. Мне с ним здорово. Я счастлив!» — с теплотой говорит Святослав.

Особую роль в воспитании сына сыграла мама Святослава — Алла Львовна. Именно она привила детям уважительное отношение к отцу, не допускала излишнего баловства и тем самым помогла вырастить в сыне настоящего мужчину. При этом Алла Львовна много заботилась и о самом Владимире Алексеевиче: по словам Святослава, у отца такая душевная организация, что без женской поддержки ему было бы непросто держаться.

«Ему необходима женская забота, и мама его этим обеспечила», — признается сын.

В этих словах — не просто семейная история, а рассказ о том, как любовь, уважение и ежедневная забота становятся прочным фундаментом, на котором держится настоящая семья. И в день рождения Владимира Конкина самое главное — что рядом с ним по‑прежнему те, кто ценит его не за славу, а за то, какой он есть: сильный, внимательный и бесконечно дорогой им человек.

Творчество Владимира Конкина подарило киноискусству галерею персонажей, прочно закрепившихся в сокровищнице российского кино. Персонажи, воплощенные актером, отличаются многообразием, однако их объединяет ряд черт: утонченность, благородство и лиричность.

Среди них — Павел Корчагин в ленте «Как закалялась сталь», Боря в картине «Мама вышла замуж», Никитин в «Романсе о влюбленных», дворянин Дмитрий Оленин в «Кавказской повести», младший лейтенант Суслин в драме «Аты‑баты, шли солдаты», Владимир Шарапов в детективной истории «Место встречи изменить нельзя», Аркадий Кирсанов в экранизации «Отцы и дети», доктор Робинсон в фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», Константин в мелодраме «Принцесса на бобах» и многие другие.

А вам какие роли Владимира Конкина больше всего запомнились? Поделитесь в комментариях.